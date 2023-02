Il nuovo capo dei DC Studios e ex regista del MCU James Gunn ha criticato l’abitudine del Marvel Studios di modificare i suoi film all’ultimo minuto.

Il regista, che è stato all’interno del processo di produzione sia della DC, con The Suicide Squad, che dei Marvel Studios, con la trilogia dei Guardiani della Galassia, ha una visione unica delle abitudini di ogni studio. Non è un segreto che la Marvel conduca spesso nuove riprese per i suoi film a ridosso delle date di uscita, il che mette a dura prova i team dietro la post-produzione.

Di recente, Gunn e il suo co-CEO Peter Safran hanno rivelato i loro piani per rinnovare il DCU, con una nuova lista di progetti intitolata Chapter 1: Gods & Monsters. Mentre la natura del capitolo ricorda molto l’approccio alle “fasi” del MCU, il capo dello studio ha affermato che ci sono alcune strategie dei Marvel Studios che spera di evitare.

Secondo Gizmodo, una domanda che è stata posta era perché i fan dovrebbero fidarsi di questa nuova lista di progetti DC rispetto ad altri in passato. Gunn ha detto che “la differenza più grande è che l’ho fatto io” e che il suo tempo all’interno sia del DCU che del MCU lo mette in una posizione unica per supervisionare questa lista.

“La più grande differenza è che ci sono io. Quindi ho iniziato coi Guardiani, con un piano preciso per sviluppare la trilogia, sapevo dove iniziava e dove finiva. E quell’approccio è solo la versione ridotta di come farò col DCU.”

Gunn ha aggiunto che la Marvel fa “molte cose davvero bene” ma che lo studio non “ha tutto completamente elaborato prima del tempo”.

“La Marvel non aveva pianificato tutto prima del tempo. Ma hanno fatto un sacco di cose davvero bene, una delle quali è non arrendersi. E questo mi piace molto di Kevin [Feige], Lou [D’Esposito] e dell’intera banda. Li ho visti trasformare brutti film in buoni film e buoni film in grandi film, perché non si fermano mai, cazzo.”

Ciò ha portato Gunn a commentare l’abitudine della Marvel di modificare all’ultimo minuto i film anche a ridosso della data d’uscita, cosa che ha definito semplicemente con la parola “troppo”.

“Donno tutto ciò di cui hai bisogno per rendere il tuo film il migliore possibile, fino all’undicesima ora. Poi però si trovano a fare il montaggio il giorno prima della premiere. È molto. Davvero Troppo.”

Fonte

