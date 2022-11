James Gunn ha risposto a un’affermazione secondo cui Silver Surfer farà il debutto nel MCU nello speciale Disney+ dei Guardiani

Il regista di The Guardians of the Galaxy Holiday Special, James Gunn, ha risposto a un’affermazione secondo cui Silver Surfer farà il suo debutto nel MCU nello speciale Disney+.

L’araldo di Galactus, Silver Surfer, è già apparso in live-action nel 2007 in Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer. Allora, i diritti sull’essere cosmico erano saldamente detenuti dalla 20th Century Fox; ma ora, da quando la Disney ha acquisito l’iconico studio, i Marvel Studios sono liberi di usare il personaggio e i fan non vedono l’ora di vederlo unirsi al MCU.

Le voci che suggeriscono la sua introduzione circolano da anni, risalendo fino ad Avengers: Infinity War, ma ora, il suo ritorno in live-action sembra più imminente che mai poiché i rapporti indicano che il suo speciale dovrebbe arrivare su Disney+ e fungerà da prequel dei Fantastici Quattro del 2025.

Tuttavia, di recente sono emerse di nuovo voci sul suo arrivo, questa volta in riferimento a The Guardians of the Galaxy Holiday Special. I fan hanno speculato su questa possibilità sin da quando il regista James Gunn ha anticipato l’inclusione di “uno dei più grandi personaggi del MCU”, che si è rivelato essere Kevin Bacon, e ora, il regista è andato su Twitter poche settimane prima della premiere per dare un taglio alle speculazioni su un cameo di Silver Surfer.

Dopo l’arrivo delle prime reazioni a The Guardians of the Galaxy Holiday Special, il regista James Gunn ha definitivamente messo a tacere le speculazioni di un presunto recensore che “rivelava” l’apparizione di Silver Surfer nella scena post-crediti dello speciale.

False. — James Gunn (@JamesGunn) November 17, 2022

Il fan ha chiesto ai fan di “guardare la scena post-credit per una sorpresa d’argento”. Tuttavia, il post ha attirato l’attenzione di Gunn che ha semplicemente risposto “falso”, lasciando ancora una volta aperta la questione su quando Silver Surfer farà il suo debutto nel MCU.

Con Silver Surfer, secondo quanto riferito, pronto ad apparire nel suo speciale prima di Fantastici Quattro, quello dovrebbe essere il momento in cui il personaggio apparirà per la prima volta. Dopotutto, rapporti precedenti avevano già suggerito che l’intenzione alla base del nuovo formato Disney+ una tantum fosse quella di consentire la semplice introduzione di nuovi personaggi.

Poiché i rapporti hanno indicato che questo speciale uscirà “pochi mesi prima” di Fantastic Four e fungerà da prequel, probabilmente apparirà anche in quel blockbuster al cinema, forse portando con sé Galactus.

