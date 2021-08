James Gunn ha rivelato di avere idee per espandere il “il villain-verse DC” dopo The Suicide Squad

Questo fine settimana, la Warner Bros. ha rilasciato il nuovo capitolo del DCEU nella forma dell’acclamata rivisitazione di The Suicide Squad di James Gunn, in realtà sequel del film di David Ayer e non un reboot come preventivato. Cinque anni dopo l’uscita del tanto diffamato primo film del regista David Ayer (che da allora ha rinnegato), questa nuova versione della Task Force X dalla mente del regista dietro i film dei Guardiani della Galassia dei Marvel Studios ha mostrato numerosi noti cattivi DC come mai prima d’ora.

Mentre stava lavorando alla post-produzione del film l’anno scorso, James Gunn ha scritto otto episodi di una serie televisiva incentrata su Peacemaker (John Cena).

La serie di prossima uscita in esclusiva su HBO Max potrà essere il primo progetto DC post-The Suicide Squad per James Gunn, ma sembra che non sarà l’ultimo. Parlando con Entertainment Tonight, lo sceneggiatore/regista ha rivelato di avere ancora alcune idee per il “Villain-verse” della DC. Alla domanda su un potenziale sequel, ha detto:

“Sì, penso che sia possibile. Con la Suicide Squad, o anche prendere qualcuno del film e fare qualcosa con loro individualmente, o con un paio di loro, o qualsiasi altra cosa. Ho tanti tipi di idee e ne parliamo tutti in continuazione. Non mi sento ancora di aver finito con questo villain-verse.”

