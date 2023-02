James Gunn ha rivelato su Twitter di aver parlato con Zack Snyder del nuovo DC Universe.

Gunn, insieme a Peter Safran, è il capo dei DC Studios e sta riavviando l’Universo DC con una nuova lista di film e serie televisive. Snyder è stato l’architetto del precedente DC Universe, comunemente indicato come SnyderVerse, che è stato lanciato con “Man of Steel” e includeva film come “Wonder Woman”, “Justice League”, “Aquaman” e altri.

Il mandato di Snyder alla DC è diventato controverso dopo che ha lasciato il suo film “Justice League” durante la post-produzione a causa di una tragedia familiare, e la Warner Bros. ha assunto Joss Whedon per revisionare il film e il suo tono più cupo. Snyder ora ha una nuova casa su Netflix, dove ha già debuttato con “Army of the Dead” e fra poco tornerà con le due parti di “Rebel Moon”.

Alcuni fan di Snyder hanno preso ad utilizzare Twitter per sollecitare la Warner Bros. a vendere lo SnyderVerse a Netflix in modo che il regista possa continuare con il suo universo tratto dai fumetti DC.

I have to say, this has got to be the wackiest hashtag ever since 1) Netflix hasn’t expressed any such interest (although we’ve discussed other stuff) & 2) Zack hasn’t expressed any interest & seems to be happy doing what he’s doing (and, yes, we too have talked).

— James Gunn (@JamesGunn) February 9, 2023