James Gunn ha smentito le voci secondo cui stava lavorando a Gotham City Sirens con Margot Robbie.

The Suicide Squad ha ricevuto consensi sia dalla critica che dai fan, e la Warner Bros. è così soddisfatta del film del DC Extended Universe di James Gunn che stanno cercando di lavorare insieme su progetti futuri dopo questo film, e la serie Peacemaker di prossima uscita su HBO Max e uno di questi. Un progetto che alcuni fan hanno ipotizzato che James Gunn potrebbe affrontare in futuro è Gotham City Sirens, che lo ruinirebbe con Margot Robbie.

Bene, mentre James Gunn e Margot Robbie hanno parlato del lavorare di nuovo insieme in futuro, non sarà su Gotham City Sirens. Lo sceneggiatore/regista di The Suicide Squad si è rivolto al suo Twitter ufficiale per negare qualsiasi coinvolgimento con Gotham City Sirens, e rivela anche che non era qualcosa che aveva considerato di fare.

Potete vedere il post in cui ne parla qui sotto:

You might be getting ahead of yourself. Yes Margot & I have discussed working together again. But I’ve never discussed nor considered GCS, so, therefore, speculative articles aside, haven’t encountered any rights issues around the non-existent project. No sobbing emojis needed. https://t.co/LbST9tBLNb

— James Gunn (@JamesGunn) August 13, 2021