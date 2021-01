James Gunn ha ufficialmente confermato che The Suicide Squad sarà vietato ai minori

James Gunn ha ufficialmente confermato che The Suicide Squad sarà classificato come vietato ai minori.

Il film, un sequel / remake ibrido di Suicide Squad del 2016, è stato oggetto di molte speculazioni da quando è stato annunciato per la prima volta. Mentre l’ombra del suo predecessore incombe ancora sul nuovo progetto, ai fan è stato dato motivo di sperare che il modo in cui Gunn ha interpretato la squadra dei supercriminali possa essere fatto per il meglio.

Mentre Gunn e altri hanno sottolineato che il nuovo film è più di un semplice remake del primo, per molti versi sembra una ricostituzione, membri principali del cast del film originale come Joel Kinnaman (Rick Flag), Viola Davis (Amanda Waller), Jai Courtney (Captain Boomerang) e Margot Robbie (Harley Quinn) riprenderanno il loro ruolo, quindi immaginiamo che rimandi ci saranno.

James Gunn ha ora rilasciato un’altra anticipazione sul film in uscita: The Suicide Squad sarà R-rated. È stato a lungo ipotizzato che il film avrebbe ricevuto un rating R, rendendolo il secondo film classificato in tal modo nel DCEU dopo Birds of Prey. Gunn ha confermato il rating di The Suicide Squad su Twitter, rispondendo alla domanda di un fan.

Yes it’s rated R. — James Gunn (@JamesGunn) December 31, 2020

The Suicide Squad uscirà nelle sale statunitensi il 6 agosto 2021, scritto e diretto da James Gunn, basato sui fumetti di John Ostrander, e con Simon Hatt, Charles Roven, Peter Safran e Lars P. Winther come produttori.

La fotografia è a cura di Henry Braham, con montaggio di Fred Raskin, mentre la colonna sonora è composta da John Murphy.

Nel cast Margot Robbie (Harley Quinn), Joel Kinnaman (Rick Flag), Taika Waititi, Idris Elba (Bloodspot), Alice Braga (SolSoria), Jai Courtney (Capitan Boomerang), Natha Fillion (T.D.K.), Michael Rooker (Savant), John Cena (Peacemaker), Sean Gunn (Weasel), Pete Davidson (Blackguard), Storm Reid (Tyla), David Dastmalchian (Pollka Dot-Man), Peter Capaldi (Thinker) e Viola Davis (Amanda Waller).

