James Gunn mette a tacere recenti rumor circa il suo The Suicide Squad e l’evento DC FanDome

Nell’era dei social media, ci sono due tipi di registi di successo, quelli soffocati da accordi di riservatezza e dal desiderio di mantenere segreti i risvolti di trama per conservare l’esperienza sul grande schermo, ed altri che scelgono di dire molto poco, pubblicando in modo criptico o in alcuni casi non pubblicando niente; mentre altri ancora mantengono una sorta di politica di porta aperta digitale con del Q&A.

James Gunn è sicuramente nella seconda categoria, usando spesso i suoi canali per commentare storie e contestare voci. L’ultimo esempio di questo viene dallo scorso fine settimana, con il regista che ha interrotto i vari “leak, da notare le virgolette, a proposito del DC FanDome, l’evento virtuale che si terrà alla fine di quest’agosto.

I fumetti, i film e le celebrazioni televisive sono stati oggetto di molte speculazioni circa notizie, aggiornamenti e filmati dei prossimi progetti cinematografici della DC, tra cui The Suicide Squad di James Gunn.

A proposito del suo film, lo scrittore / regista ha recentemente risposto a uno di questi “leak” sfatandolo totalmente. Quest’ultimo episodio di messa a tacere di rumor di Gunn si è svolto su Twitter, anche se non è del tutto chiaro come il regista abbia trovato la voce in questione, poiché in realtà non è taggato nel post in cui commenta.

Detto post presenta più screenshot dell’app mobile di Reddit dalla pagina r / DCEUleaks e presenta affermazioni di una “fonte legittima” che fornisce informazioni su ciò che è stato pianificato per l’evento DC FanDome. Per quanto riguarda The Suicide Squad, l’unica cosa menzionata è che il primo trailer sarà presentato in anteprima e che l’intero cast sarà a portata di mano (il che sembra piuttosto semplice), ma il regista ha comunque confermato quelle voci come false.

Sorry to hamper anyone's excitement, but this isn't real. — James Gunn (@JamesGunn) July 5, 2020

Allora, cosa ci possiamo aspettare effettivamente di vedere al DC Fandome? Al momento, la risposta a questa domanda è ignota e posseduta solo da coloro che sono direttamente coinvolti nella pianificazione dell’evento, e quelle persone non hanno ancora detto niente. Ci sono sicuramente aspettative circa grandi progetti come The Suicide Squad, The Batman, Wonder Woman 1984, Aquaman 2, Black Adam, Shazam! 2 e altro, ma probabilmente non avremo una chiara immagine di ciò che sarà presente prima dell’evento.

Annunciato a giugno, l’evento DC FanDome si svolgerà nel corso di 24 ore e sarà pubblicizzato come un’esperienza globale. I festeggiamenti inizieranno sabato 22 agosto, alle 10 PDT, e potete stare sicuri che Cinespression ci sarà.

