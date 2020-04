James Gunn mette alla berlina un troll che lo accusa di essere politico a discapito della qualità nei suoi film

Il regista di The Suicide Squad, James Gunn, si è recentemente scontrato con un troll di Twitter questo fine settimana, che non ha perso occasione di mostrare la sua ignoranza.

Sembra che il fan volesse vedere meno politica nei suoi cinecomics e avesse qualche consiglio per il regista. Ora, Gunn comunica spesso con i fan da quando è iniziata la pandemia di coronavirus, ma ha deciso di dedicare un po’ più di tempo a questo lungo messaggio su Twitter che lo ha lasciato decisamente basito.

La parte più curiosa dell’intera nota è che il fan pensava che Gunn avrebbe dovuto seguire l’esempio di titoli come Watchmen e V per Vendetta, essendo quindi meno politico. Inutile dire che gli utenti sul social media hanno avuto molte cose da dire su questa conversazione.

Qui sotto vi riportiamo il commento del troll sistemato e con la punteggiatura, così che non vi sanguino gli occhi:

“Ehi, voglio solo dire che i tuoi film sono spazzatura e merda femminista che non funziona, anche merda razzista, il tuo film fallirà, lmao.” ha detto il troll. “Smetti di essere un fottuto femminista e un non razzista e realizza film migliori con una buona qualità. Questo è solo un film, non vogliamo un messaggio politico e cagate sul razzismo. Non ce ne frega niente, noi vogliamo vedere solamente un buon film DC come Watchmen, V per Vendetta, Man of Steel e Batman V Superman, quindi smetti di cambiare il colore dei personaggi o renderli femmine, o rendere un uomo bianco uno nero per combattere il razzismo. Stai combattendo il razzismo con altro razzismo… giusto un consiglio.”

Bene, quel tocco finale nel commento è stato particolarmente incisivo, sopratutto le risate che fanno fa scaturire il pensiero che film come Watchmen, V per Vendetta o Batman V Superman non siano film con molto politici, come del resto l’80% degli argomenti adattati dai personaggi dei fumetti.

Qui sotto potete vedere il tweet:

