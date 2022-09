James Gunn parla delle differenze produttive fra il primo e il terzo Guardiani della Galassia

Guardiani della Galassia Vol. 3 sta venendo sviluppato costantemente con la data di uscita fissata per maggio 2023. James Gunn è attualmente al lavoro sulla post-produzione per il suo terzo sforzo alla regia nel MCU dal 2014.

Il classico gruppo di sfigati eroici ha visto una serie di cambiamenti da quando sono stati introdotti per la prima volta in Guardians of the Galaxy, con Gunn che non ha mai nascosto il processo creativo che ha dato vita a questi film.

Di recente, Gunn ha effettivamente affrontato il lato più negativo dell’assunzione di lavori di regia per i Marvel Studios insieme a come si è evoluto come regista da quando è entrato a far parte del MCU nove anni fa. Ciò include la spiegazione di come i film nel loro insieme stiano peggiorando a causa delle condizioni di lavoro sempre più difficili che derivano dallo sviluppo di un film di successo hollywoodiano.

Ora, con le sue ultime citazioni, Gunn ha condiviso alcune informazioni su come le cose sono cambiate per lui in particolare tra il suo primo film da solista del MCU e il suo ultimo sforzo in Guardians 3.

Il regista James Gunn si è rivolto a Twitter per affrontare l’argomento delle differenze tra la regia di Guardiani della Galassia Vol. 3 e il suo lavoro sul primo film della trilogia. Alla domanda su quanto rigida debba essere la produzione, Gunn ha indicato di aver diretto il vol. 3 con uno stile molto “più sciolto” rispetto al primo film, apportando “spesso” modifiche sul set che credeva avrebbero migliorato la produzione e il prodotto finale. Tuttavia, Gunn si assicurava comunque di essere preparato con un piano preciso ogni giorno.

“No. Film diversi hanno vibrazioni diverse. Personalmente sono più sciolto di prima – cambio spesso le cose sul set, cosa che per me era eretica prima. Ma la preparazione prende molte forme: puoi essere libero ma preparato. C’è una differenza tra questo e il non fregarsene.”

Gunn ha precedentemente condiviso alcune prospettive sulla sua preparazione per Guardiani della Galassia Vol. 2, includendo informazioni sul modo in cui si prepara “come se non ci fosse un domani”, pianificando ogni dettaglio per la sceneggiatura e lo storyboard e ammettendo persino di pianificare tutto in modo eccessivo a volte.

“Ho incontrato pochissimi registi che si preparano tanto quanto me. Il film finale è molto simile all’ideazione originale. Ogni singola cosa è preparata. Ho iniziato a scrivere la sceneggiatura di Guardians Vol.2 nell’agosto del 2014 e il trattamento finale è stato redatto un paio di mesi dopo. La sceneggiatura è stata completata mesi prima che iniziassimo le riprese, il che non è quasi mai il caso di un grande film come questi. Disegno tutti i miei storyboard. Lavoro instancabilmente in modo da sapere esattamente cosa sarà il film. Pianifico ogni singola cosa, pianifico anche le cose che vanno male. Forse pianifico troppo.”

Gunn ha anche incluso un estratto sulla sua convinzione che “l’improvvisazione è sopravvalutata”, preferendo invece pianificare la sceneggiatura e l’azione in anticipo il più delle volte. Sebbene i momenti di improvvisazione a volte emergano “durante le prove” invece che sul set, vede l’improvvisazione come qualcosa che non vuole usare così spesso come gli altri registi.

“Sono un ragazzo che crede nello scrivere la sceneggiatura in anticipo. Provo molto con gli attori. Se l’improvvisazione avviene, è molto più probabile che accada durante le prove che sul set. Occasionalmente troverai nuovi elementi, come una nuova mossa della telecamera o una battuta divertente. Ma il ruolo dell’improvvisazione è ampiamente sopravvalutato.”

Fonte

