James Gunn parla di Ezra Miller e di come il suo futuro nella DC verrà deciso dopo The Flash

Dopo un anno tumultuoso che ha comportato una serie di arresti e crolli pubblici, la star di The Flash, Ezra Miller, sembrava essere un caso unico e finito nell’universo DC.

Ma Peter Safran, co-responsabile della DC appena insediato, ha affermato che la porta è aperta per ulteriori collaborazioni con Miller dopo The Flash.

“Ezra è completamente impegnato nella propria guarigione”, ha detto Safran. “E sosteniamo pienamente il viaggio che sta facendo in questo momento. Quando sarà il momento giusto, quando si sentirà pronto per la discussione, capiremo tutti qual è il miglior percorso da seguire. Ma in questo momento, è completamente concentrato sulla sua guarigione. E nelle nostre conversazioni con lui negli ultimi due mesi, sembra che stia facendo enormi progressi.”

I commenti, che sono stati fatti durante una presentazione tenutasi lunedì al lotto della Warner Bros. per giornalisti selezionati, hanno fatto riferimento alle lotte per la salute mentale che Miller ha descritto come autodefinite. La scorsa estate, Miller ha iniziato il trattamento per problemi di salute mentale non diagnosticati in precedenza e da allora è rimasto fuori dai guai.

Quando Gunn e Safran hanno preso le redini della DC in ottobre, ci sono state molte speculazioni sul fatto se i quattro film DC in uscita avrebbero fatto parte del futuro del franchise o meno, “Shazam!”, “The Flash”, “Blue Beetle” e il sequel di “Aquaman”. Gunn ha rapidamente rassicurato tutti dicendo che quei film esisteranno nella continuity, e poi The Flash darà inizio al reboot.

“Dirò qui che The Flash è probabilmente uno dei più grandi film di supereroi mai realizzati”, ha detto Gunn.

La coppia ha detto “Shazam!” prepara il palcoscenico per “The Flash” diretto da Andy Muschietti, che “ripristina tutto”. Gunn ha rifiutato di precisare esattamente come lo stand-alone guidato da Miller ripristina tutto perché la cosa è parte dalla trama e conterrebbe spoiler. Dopo The Flash quindi si proseguirà con “Blue Beetle”, che sfocierà in “Aquaman 2”, che porterà poi a un nuovo film di “Superman” senza Henry Cavill, l’attore che fino ad ora ha indossato il mantello rosso per il grande schermo.

Gunn ha detto che gran parte del passato caos DC derivava da una politica allentata nei confronti della proprietà intellettuale.

“La storia della DC è piuttosto incasinata”, ha detto. “Stavano regalando IP come se fossero bomboniere a qualsiasi creatore. Quello che faremo è promettere che tutto, dal nostro primo progetto in poi, sarà unificato.”

L’entusiasmo di Safran e Gunn per “The Flash”, in particolare, fa ben sperare per Miller, il cui comportamento irregolare durante la pandemia di Covid ha iniziato ad allarmare dirigenti e fan dello studio. Safran ha aggiunto: “Questi quattro film sono fantastici. Non c’è motivo per cui nessuno dei personaggi e degli attori che interpretano quei personaggi non possa far parte del DCU. Non c’è nulla che vieti che ciò accada”.

