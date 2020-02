James Gunn potrebbe avere un futuro in seno alla DC dopo The Suicide Squad

James Gunn, regista di The Suicide Squad, ha altri due film DC che vorrebbe girare.

Per un po’, Gunn è stato principalmente conosciuto al pubblico di massa per aver diretto i primi due film di Guardiani della Galassia per la Marvel. Dopo il successo dei film, Guardiani della Galassia Vol. 3 è entrato in fase di sviluppo, ma a luglio 2018 la Disney ha licenziato Gunn per i tweet offensivi che aveva pubblicato anni prima. La Disney alla fine assunse di nuovo Gunn, ma non prima che Warner Bros. ne approfittasse per fargli scrivere e dirigere The Suicide Squad.

Gunn è stato ingaggiato per scrivere il film nell’ottobre 2018 e alla fine è stato annunciato che avrebbe diretto anche il film. Nonostante sia stato assunto nuovamente dalla Marvel, Gunn è impegnato nel suo film DC, tanto da consultarsi anche con il regista originale del primo film, David Ayer. Inoltre, Gunn ha detto che non avrebbe fretta di passare da The Suicide Squad a Guardiani della Galassia Vol. 3, il che è stato rassicurante per molti fan. Gunn potrebbe lavorare di nuovo per la Marvel dopo The Suicide Squad, ma potrebbe anche avere un futuro con la DC.

DC Movie News è stato in grado di catturare alcuni screenshot di alcune domande dei fan a cui Gunn ha risposto sul suo Instagram. Un fan ha chiesto: “Qual era la seconda scelta che avevi in ​​mente per un film DC?”, al che Gunn ha risposto dicendo: “Ne avevo due. Forse lo scoprirai un giorno (ma non oggi)“. Gunn ha anche confermato di conoscere alcuni dettagli sul futuro del DCEU ed è molto entusiasta di vedere il The Batman di Matt Reeves tra tutti i film DC in arrivo, che ricordiamo avrà un qualche tipo di collegamento col suo film.

Il fatto che Gunn possa tornare a dirigere un film DC dopo The Suicide Squad non è esattamente una cosa nuova, infatti in un vecchio Q&A sempre su Instagram ha rivelato che la Warner, dopo il casino successo con la Disney, praticamente gli offrì qualsiasi film desiderasse scrivere o dirigere, “incluso una sorta di film su Superman (non specificatamente un Man of Steel 2)”, A detta di Gunn stesso: “Ho scelto The Suicide Squad, una delle mie proprietà preferite. E’ la storia che volevo raccontare più di tutte le altre”.

Nello stesso vecchio Q&A, il regista ha spiegato perché The Suicide Squad è il film più divertente che abbia mai avuto girato, dicendo che sta concedendo a se stesso di divertirsi prendendo tutto come fosse la prima volta della sua carriera.

“Principalmente sono appena cresciuto come persona”, ha detto Gunn. “Sto permettendo a me stesso di godermi il processo di realizzazione del film per la prima volta in assoluto. Ma ho anche la più grande squadra che abbia mai avuto – tutte le persone migliori di Vol 1, 2 e 3 riunite insieme in una squadra fantastica. Adoro il cast e i produttori sono alcuni dei miei migliori amici al mondo (Peter Safran, Simon Hatt, Chuck Roven). Adoro la mia sceneggiatura e ho cambiato il mio stile di riprese con questo, quindi è più divertente e viscerale.”

Poco è niente è stato rivelato sul film, a parte il fatto che ha un cast enorme. La star di Suicide Squad – e fratello di James – Sean, ha detto tempo addietro che la sceneggiatura del film era eccezionale.

“So che è molto eccitato per le riprese e ora che ho letto la sceneggiatura, non dirò altro che è davvero buona”, ha detto il giovane Gunn. “E so che è piuttosto particolare, quindi sono decisamente entusiasta di vedere cosa succederà dopo.”

The Suicide Squad arriverà nei cinema il 6 agosto 2021.

