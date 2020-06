James Gunn racconta il divertente aneddoto di quando presentò Tom Holland a Stan Lee

Il regista James Gunn spesso risponde alle domande dei fan su Instagram e condivide ciò che può sull’universo cinematografico Marvel, dalle informazioni divertenti ai fatti su Guardiani della Galassia Vol.3.

Di recente, Gunn ha riaperto le sue storie su Instagram e condiviso alcuni dettagli emozionanti, incluso il momento in cui ha presentato Tom Holland a Stan Lee.

“Hai qualche aneddoto su Stan che ricordi spesso?“, gli è stato chiesto nella storia. E Gunn ha risposto, dicendo: “Ho presentato Stan a Tom Holland subito dopo che Tom è stato assunto per interpretare Spider-Man. Stan gli ha detto: ‘Sì, certo! Ho sentito che sei fantastico! Personalmente, non mi sembra!‘. E siamo morti tutti dal ridere“.

Puoi vedere uno screenshot dalle storie del regista di seguito:

Come sapete, Lee è stato un sostenitore di Holland fin da subito, e in un tweet del 2018 disse: “Penso che Tom Holland sia un grande Spider-Man. È l’altezza e ha l’età esatta che ho immaginato quando ho scritto Spider-Man per la prima volta. Spidey non avrebbe mai dovuto essere troppo grande. Come sta il mio amico Tom?”.

I think @TomHolland1996 is a great Spider-Man. He is the exact height and age I envisioned when I first wrote Spider-Man. Spidey was never supposed to be too large. How is my friend Tom doing?

— Stan Lee (@TheRealStanLee) May 19, 2018