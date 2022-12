James Gunn rassicura i fan di Superman che l’Uomo d’Acciaio è una delle più grandi priorità dei DC Studios

James Gunn rassicura i fan di Superman che l’Uomo d’Acciaio tornerà a volare.

Sabato, il nuovo co-presidente e co-CEO dei DC Studios ha twittato mentre celebrava il 44° anniversario del Superman di Richard Donner, uscito il 10 dicembre 1978: “Superman è stato presentato per la prima volta 44 anni fa, oggi”, ha scritto Gunn, insieme al cuore e emoji stellari. Ha anche incluso il poster originale del film candidato all’Oscar, con lo slogan “Crederai che un uomo può volare”.

Il tweet ha suscitato domande da parte dei fan che aspettavano con impazienza la prossima incarnazione di Superman, con molti che hanno chiesto a Gunn se stesse accennando a un progetto imminente.

“Sto cercando di dire che è il 44° anniversario della premiere di Superman, che è un grande film”, ha risposto Gunn, portando un altro fan a porre una domanda più diretta riguardo a un possibile film in uscita. Ciò ha portato Gunn a insistere sul fatto che non solo è in arrivo un altro progetto su Superman, ma che potrebbe benissimo essere la “più grande priorità” della DC.

“Sì, certo. Superman è una priorità enorme, se non la più grande priorità”, ha condiviso.

Yes of course. Superman is a huge priority, if not the biggest priority.

— James Gunn (@JamesGunn) December 10, 2022