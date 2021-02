James Gunn riconferma di essere davvero eccitato per The Batman a causa di Matt Reeves

James Gunn in precedenza aveva affermato che The Batman era il film DC che attendeva maggiormente, e ora ha confermato che la sua fiducia nella qualità del film deriva dall’uomo dietro la telecamera.

L’ultimo film del Cavaliere Oscuro seguirà una caratterizzazione finora sottorappresentata nello sviluppo del supereroe sul grande schermo. Mentre la maggior parte dei film basati sugli eroi degli universi DC e Marvel raccontano l’origine dell’eroe, The Batman racconta l’ascesa di Batman, mentre lotta per ciò che è giusto in una città corrotta fino al midollo. Il crociato incappucciato di Robert Pattinson farà squadra con Jeffrey Wright nei panni di Jim Gordon.

Gunn è meglio conosciuto per aver scritto e diretto i film dei Guardiani della Galassia, che sono tra i progetti migliori dell’intero MCU. Avendo stabilito uno standard nel raccontare storie avvincenti con un cast di supereroi, Gunn è stato scelto dalla DC per dirigere The Suicide Squad, il soft reboot del film del 2016.

Gunn interagisce spesso con i fan sui suoi vari account social, condividendo aggiornamenti sul suo lavoro, rispondendo a domande sui film precedenti e dissipando le preoccupazioni che sia morto.

In un recente thread su Twitter in risposta alle domande dei fan, Gunn ha dichiarato di essere eccitato per The Batman a causa del suo grande rispetto per Matt Reeves, che sta producendo e dirigendo il film. Facendo riferimento a una precedente dichiarazione che aveva fatto tramite Instagram definendo The Batman il suo “film DC in uscita più atteso”, un fan ha chiesto a Gunn un ragionamento più specifico.

Gunn ha quindi definito Reeves “uno dei pochi registi la cui abilità artistica può essere vista in ogni film che ha diretto” e ha citato la sua reputazione in quanto regista come fattore decisivo della sua affermazione.

Yes. @mattreevesLA is one of a handful of directors whose artistry can be seen in every film he's directed, no matter how big. His personal voice, & his humanity, have never been drowned out by commercial or corporate pressures. https://t.co/DLAAaEMGeA — James Gunn (@JamesGunn) February 13, 2021

Mi piace: Mi piace Caricamento...