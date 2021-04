James Gunn ricorda come la Warner lo contatto subito dopo il licenziamento da parte della Disney

La Suicide Squad sta intraprendendo un’altra missione e questa volta le cose sono ancora più letali. Mentre Suicide Squad del 2016 ha visto alcuni nomi degni di nota morire in mezzo all’azione (RIP Slipknot, ti conoscevamo a malapena), la nuova interpretazione dei cattivi dei fumetti promette che alcuni personaggi non sopravvivranno fino alla fine.

In effetti, il regista James Gunn ha rivelato che lo studio dietro la produzione, la Warner Bros., ha detto che poteva uccidere chiunque e avere tutti quelli che voleva.

Significa che Harley Quinn, King Shark e Bloodsport sono tutti carne morta? Bene, dovremmo aspettare e scoprirlo. Gunn ha anche parlato di come la Warner Bros. lo ha contattato riguardo al progetto, con lo studio che ha offerto al regista qualsiasi proprietà DC desiderasse, incluso Superman.

“La Warner è arrivata subito dopo la notizia”, ​​ricorda Gunn, riferendosi a quando la Disney lo licenziò da Guardiani della Galassia Vol. 3 (è stato successivamente reintegrato come direttore). “Penso che tutto sia andato per il verso giusto [con la Disney] successe un venerdì, e lunedì la Warner mi cercò per parlarmi di Superman e di un sacco di altre cose. Ma mi ci è voluto un po’ di tempo per decidere cosa avrei fatto. Prima di accettare qualsiasi cosa, ho preso le tre idee che più mi emozionavano. Due erano in realtà progetti DC, e poi l’altro era un’idea originale. Per circa un mese, a giorni alterni ho lavorato a uno di quei progetti, cercando di vedere dove sarebbero andate le idee. The Suicide Squad sembrava davvero la cosa più giusta. Questo mi ha entusiasmato ancora di più. È stato allora che sono andato a dire alla DC – perché mi avevano offerto praticamente qualsiasi cosa volessi fare – che quello che volevo fare era The Suicide Squad.”