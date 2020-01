James Gunn risponde ad una domanda sulla rivalità tra Marvel e DC

Il regista di The Suicide Squad, James Gunn, ha affrontato il topic sempre attuale della rivalità tra Marvel e DC.

Con The Suicide Squad attualmente in produzione e due film di Guardiani della Galassia nel suo curriculum, il regista James Gunn ha avuto il privilegio di dirigere progetti sia per il mondo cinematografico Marvel che DC. Naturalmente, alcuni fan di entrambi i franchise cinematografici hanno continuato ad alimentare la percepita rivalità tra Marvel e DC che risale a decenni fa.

Tuttavia, James Gunn ha risposto alla domanda di un fan su questa rivalità tra Marvel e DC osservando che non riesce a ricordare nessuno in nessuna delle due società che abbia mai alimentato la cosa o condannato l’altra. Secondo James Gunn, c’è probabilmente meno concorrenza tra Marvel e DC che tra le compagnie e altri film.

Qui sotto il tweet:

Honest to God, I can't remember anyone at either Marvel or DC ever condemning the other company. I think there's probably slightly less competition between Marvel & DC than between Marvel or DC & all other movies. After all, we are in very similar boats, relatively speaking. https://t.co/dlmoSfDfsT

— James Gunn (@JamesGunn) January 26, 2020