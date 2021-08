James Gunn risponde al review bombing negativo di The Suicide Squad da parte di alcuni fanboy

The Suicide Squad è stato oggetto di un review bombing negativo da parti di alcuni fanboy, come spesso è successo, e James Gunn ha deciso di rispondere alla pratica via Twitter.

Il processo di abbassamento del punteggio di un film su Rotten Tomatoes o Metacritic è diventato qualcosa di comune dopo l’uscita di un film, e come sempre è sinonimo della pochezza e della frustrazione dei fanboy e degli haters, come se un punteggio su un sito avesse qualcosa a che fare con l’effettiva qualità di un film.

L’ultimo film della DC Films è stato l’ennesimo a trovarsi in quella situazione. Gunn si è affrettato a non attribuire la colpa quando gli è stato fatto notare da un fan su Twitter cosa stava succedendo. Nel grande schema delle cose su Internet, può essere difficile individuare esattamente chi è responsabile di una determinata azione alla volta.

Il regista è stato irremovibile sul fatto che i fan della Snyder Cut non dovrebbero essere incolpati per questa cosa, perché si sono dimostrati molto accoglienti con lui nel suo complesso. Tuttavia, a livello popolare c’è una certa percezione che potrebbe essere responsabili.

Gunn ha scritto: “Sopravviverò – cose del genere non significano nulla nel quadro generale. (E importante sottolineare che la maggior parte dei fan della SnyderCut sono stati di supporto, sono solo pochi quelli che ritengono che valga la pena passare il loro tempo a fare cose come questa.)”

Qui sotto il tweet:

I’ll live – stuff like this means nothing in the big picture. (And important to point out most the SnyderCut fans have been supportive, it’s only a few who feel it’s worthwhile spending their time doing stuff like this.)

