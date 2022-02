James Gunn risponde alle critiche di Steven Soderbergh circa la mancanza di sesso nei cinecomics

I film di supereroi sono tra le pellicole più viste al giorno d’oggi. Anche con così tante opzioni nel genere, non sorprende che sia così. Le storie includono diversi tipi di modelli di ruolo, intense sequenze d’azione e una resa visiva degna di nota, una straordinaria varietà di personaggi e una discreta creatività. C’è qualcosa, tuttavia, che la maggior parte di loro non ha: scene di sesso.

Questo non è scioccante, visto che i film sono generalmente pensati per essere rivolti sia agli adulti che ai bambini allo stesso tempo. Di recente, però, le cose sono cambiate.

Più di recente, Eternals di Chloé Zhao ha incluso la prima scena di sesso del MCU vera e propria, qualcosa che ha sorpreso molte persone. In altre parti del genere dei supereroi, Deadpool del 2016 ha visto Wade Wilson fare sesso, Peacemaker di quest’anno lo stesso come anche Wonder Woman del 2017.

È stato un cambiamento lento, che il leggendario regista Steven Soderbergh non sembra aver notato.

In un’intervista con The Daily Beast, il famoso regista Steven Soderbergh ha toccato uno degli aspetti dei film sui supereroi che gli impedisce di connettersi al genere: “Nessuna scopa”, ha detto semplicemente. In risposta alla citazione, lo scrittore e regista di Peacemaker, James Gunn, si è affrettato a rispondere, dichiarando: “Con tutto il dovuto rispetto, Steven Soderbergh, alcune persone scopano”.

Me & Zack Snyder & Richard Donner & Chloe Zhao & Tim Miller off the top of my head. But, to Soderbergh’s credit, sex seems to be nonexistent in many comic book films, so it’s not like his statement is groundless. https://t.co/PDMsQvOZXx — James Gunn (@JamesGunn) February 8, 2022

Il regista ha quindi continuato mostrando le immagini dei suoi progetti come The Suicide Squad, Peacemaker e Guardiani della Galassia Vol. 2, in cui gli atti sessuali erano rappresentati o a cui si alludeva pesantemente.

La cosa però non è passata inosservata ai fan, che hanno descritto i progetti di Gunn “una grande eccezione”. Il regista quindi si è affrettato a ribattere dicendo: “Io, Zack Snyder, Richard Donner, Chloe Zhao e Tim Miller sono i primi che mi vengono in mente. Ma, spezzando una lancia in favore di Soderbergh, il sesso sembra essere inesistente in molti film tratti dai fumetti, quindi non è che la sua affermazione sia infondata”.

Infine, alla domanda sul perché rappresentare l’argomento sia necessario in primo luogo, Gunn ha chiarito come “non è necessario in nessuna singola storia”, ma quando si tratta di un “universo cinematografico senza sesso” più ampio, allora c’è un bisogno maggiore.

Gunn ha ragione: il sesso è un pilastro dell’esistenza umana e, in realtà, della vita stessa. Includere quelle azioni e desideri carnali nella narrazione umanizza tutto e, alla fine, è un elemento naturale della vita. Ovviamente, la maggior parte dei progetti di supereroi sono adatti alle famiglie. Quindi, mentre l’atto può tecnicamente trasformarsi in una storia, in genere deve essere più allusivo che mostrato sullo schermo.

Mentre Soderberg potrebbe aver mancato in parte il bersaglio con la sua “accusa”, in verità ha anche colto nel segno, ma alcuni esempi di carnalità nei film coi super-eroi ci sono, semplicemente sono adatti ad un pubblico ampio. Man mano che il genere dei film tratti da fumetti continua ad espandersi, le storie raccontate probabilmente inizieranno a sentirsi più a proprio agio con l’argomento, e l’atto diventerà più presente di quanto non sia attualmente.

