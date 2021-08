James Gunn ritiene “Justice League vs. The Suicide Squad” un’idea niente male per un film

La Suicide Squad proverà a uccidere la Justice League in un prossimo videogioco – e James Gunn dice che “non è una cattiva idea” per un film.

Lo scrittore e regista di The Suicide Squad ha già rivelato un’idea in definitiva inutilizzata che avrebbe dato alla Task Force X il compito di fermare Superman (Henry Cavill), ma è Starro il nemico alieno che per primo unisce la Justice League nei fumetti – questo è il grande male dietro la missione suicida della squadra.

Dopo aver lasciato andare l’offerta della Warner di rilanciare Superman, Gunn potrebbe unire una nuova Justice League in Suicide Squad 3?

“Dovrei pensarci. Non ho pensato a un film di Suicide Squad vs Justice League, ma non è una cattiva idea”, ha detto Gunn a CNA Lifestyle quando gli è stato chiesto di un potenziale crossover tra i due franchise. “Ma penso di dover capire chi è la Justice League in primis, perché non ne ho idea. Sono qui nel mezzo della DC [e] la gente mi chiede sempre: ‘Henry Cavill è ancora Superman?’. Non so chi sia Superman!”

I membri della Justice League Wonder Woman (Gal Gadot) e Aquaman (Jason Momoa) hanno dei sequel in lavorazione presso la Warner Bros., mentre Flash (Ezra Miller) e Batman (Ben Affleck) si riuniranno in The Flash. Cavill attualmente non ha un accordo per riprendere il ruolo di Superman nel DC Extended Universe, secondo un recente rapporto, e l’attore di Cyborg, Ray Fisher, ha litigato con lo studio per cattiva condotta che dice sia avvenuta durante le riprese del Justice League di Joss Whedon.

Charles Roven, produttore sia di The Suicide Squad che di Justice League, ha recentemente dichiarato a The Hollywood Reporter che Justice League 2 è in arrivo “tra qualche anno”. Gunn ha già accennato al suo ritorno al “villain-verse DC” dopo Peacemaker, la serie spin-off di Suicide Squad ricca di azione prevista per la prima di gennaio su HBO Max.

