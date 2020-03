James Gunn rivela che la Disney non sapeva di The Suicide Squad quando è stato riassunto

Notizie sul licenziamento di James Gunn da Guardiani della Galassia Vol. 3 sono emerse per la prima volta il 20 luglio 2018.

Otto mesi dopo, sono apparse notizie su base ufficiale secondo cui il regista sarebbe tornato alla sedia di regia dopo essere stato reintegrato dalla Casa del topo. Tra i due eventi, Gunn è stato assunto come sceneggiatore e regista di The Suicide Squad, un film che serve sia come riavvio che come sequel del Suicide Squad di David Ayers.

Secondo un recente commento su Instagram del regista, i Marvel Studios non erano a conoscenza del coinvolgimento di Gunn con The Suicide Squad quando lo studio con sede a Burbank gli si era inizialmente avvicinato per un suo ritorno. Ciò sembrerebbe significare che i Marvel Studios sono tornati a parlare col regista molto prima che la notizia emergesse attraverso i circuiti commerciali di Hollywood a marzo.

“Senza la DC a darti questa opportunità pensi che la Disney sarebbe tornata a darti la regia di Guardiani della Galassia Vol.3“, ha chiesto l’utente Instagram, a cui Gunn ha risposto: “so che lo avrebbero fatto in quanto non sapevano del mio coinvolgimento con la Squad quando hanno parlato la prima volta con me“.

Gunn è stato inizialmente assunto per scrivere la sceneggiatura di The Suicide Squad nell’ottobre del 2018 prima di essere nominato regista nel gennaio 2019. Ciò significa che a giudicare dai commenti di Gunn sulla Marvel che non erano a conoscenza del suo nuovo lavoro, i Marvel Studios avrebbero dovuto iniziare i colloqui di reintegrazione prima di ottobre, pochi mesi dopo che il regista è stato licenziato.

Naturalmente, tutte queste chiacchiere sono leggermente inutili poiché il regista è di nuovo alla regia, ed entrambi i progetti stanno andando avanti. Per lo meno, dimostra il livello di segretezza che i Marvel Studios possono implementare quando lavorano dietro le quinte. Se i colloqui di riassunzione sono iniziati ad ottobre, ciò significa che lo studio è rimasto senza un creativo dietro Guardiani della Galassia Vol.3 per cinque mesi mentre aspettavano che l’acqua passasse sotto i ponti.

