James Gunn rivela che la Warner gli offrì qualsiasi film desiderasse dirigere, compreso un film su Superman

Come sapete, di recente il regista James Gunn ha partecipato a una sessione di domande e risposte con i fan su Instagram lunedì sera riguardo The Suicide Squad, in cui ha rivelato diverse cose, tra cui che l’imminente re-immaginazione targata Warner Brothers presenterà i più grandi set pratici con cui Gunn abbia mai lavorato, incluso il franchise di Guardiani della Galassia.

Il film è attualmente in produzione ad Atlanta e un giorno si sposterà a Panama per cominciare la nuova sessione di riprese dopo le vacanze.

Nel botta e risposta fatto su Instagram ha parlato anche del momento in cui è stato contattato la prima volta dalla Warner, il momento immediatamente successivo a quando è stato licenziato (solo per essere re-integrato mesi dopo), da regista di Guardiani della Galassia Vol.3. In quel momento è stato corteggiato da molti studi, ma la scatola di cioccolatini più sostanziosa gliel’ha data la Warner, che gli ha offerto letterlamente qualsiasi film desiderasse fare.

Alla domanda quindi “accetteresti la regia di un film su Superman? Ti è stata mai offerta?”, Gunn ha risposto rivelando che “come è stato riportato molte volte, la DC mi ha offerto qualsiasi film desiderassi, incluso una sorta di film su Superman (non specificatamente un Man of Steel 2). Ho scelto The Suicide Squad, una delle mie proprietà preferite. E’ la storia che volevo raccontare più di tutte le altre”.

Nello stesso Q&A, il regista ha spiegato perché The Suicide Squad è il film più divertente che abbia mai avuto girato, dicendo che sta concedendo a se stesso di divertirsi prendendo tutto come fosse la prima volta della sua carriera.

“Principalmente sono appena cresciuto come persona”, ha detto Gunn. “Sto permettendo a me stesso di godermi il processo di realizzazione del film per la prima volta in assoluto. Ma ho anche la più grande squadra che abbia mai avuto – tutte le persone migliori di Vol 1, 2 e 3 riunite insieme in una squadra fantastica. Adoro il cast e i produttori sono alcuni dei miei migliori amici al mondo (Peter Safran, Simon Hatt, Chuck Roven). Adoro la mia sceneggiatura e ho cambiato il mio stile di riprese con questo, quindi è più divertente e viscerale.”

Poco è niente è stato rivelato sul film, a parte il fatto che ha un cast enorme. La star di Suicide Squad – e fratello di James – Sean, ha detto tempo addietro che la sceneggiatura del film era eccezionale.

“So che è molto eccitato per le riprese e ora che ho letto la sceneggiatura, non dirò altro che è davvero buona”, ha detto il giovane Gunn. “E so che è piuttosto particolare, quindi sono decisamente entusiasta di vedere cosa succederà dopo.”

The Suicide Squad arriverà nei cinema il 6 agosto 2021.

Mi piace: Mi piace Caricamento...