James Gunn rivela che non vorrebbe dirigere un film degli Avengers

Il regista di Guardiani della Galassia, James Gunn, ha rivelato che non avrebbe diretto un film dei Vendicatori, nemmeno se Marvel glielo avesse chiesto.

Gunn è uno dei registi più famosi che hanno lavorato all’universo cinematografico Marvel, grazie alla sua dinamica interpretazione dei Guardiani. Il primo film è stato elogiato per l’uso creativo della musica, per la trama molto personale e per aver saputo sfruttare al massimo il lato cosmico del MCU e la libera interpretazione. Guardiani della Galassia Vol.2 è stato altrettanto ben accolto, anche se ha adottato un approccio più emotivo ai personaggi. Gunn ha anche aiutato i Guardiani a esplodere in popolarità, e si sono distinti anche negli affollati Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Nonostante la sua popolarità, il tempo di Gunn nel MCU non è stato senza polemiche. È stato licenziato da Guardiani della Galassia Vol.3 quando riemersero alcuni tweet offensivi. Tuttavia, Gunn è stato successivamente riassunto e Guardians 3 è tornato in pista. Dato che il film non ha ancora iniziato le riprese, gran parte di esso rimane un mistero.

Probabilmente Gamora avrà un ruolo importante, poiché la squadra ora si approccerà ad una sua versione passata grazie agli eventi degli ultimi due film dei Vendicatori. Gunn ha anche anticipato una parte più grande per Kraglin e non può né confermare, né smentire, un’apparizione del Thor di Chris Hemsworth.

Sebbene Guardiani della Galassia vol.3 non abbia ancora una data d’uscita, alcuni stanno già pensando al futuro del MCU con Gunn. In una recente storia di Instagram, Gunn ha risposto a un fan che chiedeva se avrebbe mai diretto un film dei Vendicatori in futuro, e Gunn ha risposto: “Non mi è stato chiesto, ma non lo farei”.

