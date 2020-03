James Gunn rivela che voleva realizzare un altro film live-action di Scooby-Doo

Prima di trasformare la banda di disadattati noti come Guardiani della Galassia in una delle squadre di eroi più amate del grande schermo, James Gunn ha scritto le sceneggiature per i due film di Scooby-Doo in live-action, nei primi anni 2000.

La maggior parte dei fan sa che ha scritto quei film, che hanno ottenuto un seguito sostanziale dalla loro uscita iniziale, ma ciò che la gente probabilmente non sa è che Gunn avrebbe dovuto scrivere e dirigere il terzo film. Sfortunatamente, non è mai stato realizzato.

Durante un Q&A su Instagram, a Gunn è stato chiesto se avrebbe mai preso in considerazione l’idea di crearne un terzo. Mentre un terzo film non è più nelle carte, il regista ha rivelato che avrebbe fatto un altro film di Scooby, ma le prestazioni al botteghino del secondo film hanno impedito che accadesse.

“Ho fatto un accordo per scrivere e dirigere il n.3 nel 2004, ma il secondo, sebbene abbia funzionato bene, non ha incassato abbastanza bene da giustificarne un terzo, quindi il film non è mai stato realizzato”, ha spiegato Gunn.

Mentre non siamo mai riusciti a vedere cosa Gunn avrebbe realizzato come regista di un film di Scooby-Doo, è a causa della sua esperienza di lavoro con quel franchise che si è detto pronto ad affrontare il primo film di Guardiani della Galassia per la Marvel. Gunn ha continuato dicendo che ha lavorato come regista mentre lavorava su Scooby-Doo, inizialmente perché avrebbe dovuto dirigere il terzo episodio. Quell’esperienza si è rivelata preziosa e lo ha aiutato a trovare un lavoro con i Marvel Studios un decennio dopo.

“Detto questo, dal momento che sono stato apprendista regista in quei film, mi sono dimostrato pronto e in grado di affrontare i Guardiani quando è arrivato il momento.”

Scooby-Doo è stato distribuito nelle sale nel 2002, seguito da Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed nel 2004. I film sono stati diretti da Raja Gosnell e interpretati da Freddie Prinze Jr. come Fred, Sarah Michelle Gellar come Daphne, Linda Cardellini come Velma e Matthew Lillard nel ruolo di Shaggy. Neil Fanning ha fornito la voce di Scooby.

