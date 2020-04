James Gunn rivela la Meredith Quill’s Complete Awesome Mix con le canzoni non presenti nei film dei Guardiani

Come sapete, una delle caratteristiche più iconiche dei film di James Gunn dei Marvel Studios, oltre al personalissimo tono ed allo sviluppo dei personaggi davvero ottimo, è la colonna sonora ricca di brani davvero orecchiabili, che all’istante rimangono in testa ed accompagnano le avventure dei nostri Guardiani della Galassia.

Dopo che l’Awesome Mix Vol.1 e la sua Hooked on a Feeling dei Blue Swede ci hanno letteralmente invaso la mente per mesi, col suo stile assolutamente unico accostato ad una space opera come Guardiani della Galassia, il secondo capitolo non ha fatto altro che rincarare la dose, ma questa volta giocando anche sul testo di una di queste canzoni per la comprensione dello sviluppo narrativo. Parliamo ovviamente di Brandy You’re a Fine Girl dei Looking Glass, ma anche The Chain dei Fleetwood Mac e Mr.Blue Sky degli Electric Light Orchestra.

In questi giorni il buon James Gunn ha fatto sapere che aveva selezionato alcune tracce inedite per l’Awesome Mix che purtroppo ha dovuto tagliare dal mix finale presente nel film, ed oggi ha deciso di rilasciare quindi l’aggiornato Awesome Mix con alcune nuove canzoni fra le preferite di Meredith Quill.

Qui sotto potete vedere il tweet dove il buon regista ha condiviso la playlist Spotify da cui potete ascoltare il mix:

Part of the master list of Meredith Quill's favorite songs I considered for the soundtracks of Guardians of the Galaxy Vol's 1 & 2. I'm not promising I won't use these in future films, but we could all use some joyousness during our time in quarantine. ❤️ https://t.co/ofiKPXqGN4

— James Gunn (@JamesGunn) April 20, 2020