James Gunn rivela la sua lista di 5 mutanti preferiti della Marvel

Il regista di Suicide Squad, James Gunn, ha rivelato i suoi eroi preferiti degli X-Men in seguito a una discussione online sui mutanti della Marvel.

Con gli X-Men finalmente in viaggio verso il Marvel Cinematic Universe in seguito all’acquisizione della Fox da parte della Disney, ci sono state molte discussioni recenti online sul team di mutanti tra film e fumetti, con uno dei produttori dietro il film del 2000 che ha spiegato le differenze coi fumetti.

Ma quando un dibattito avviato dalla leggendaria scrittrice di fumetti Gail Simone ha chiesto ai fan e ai creatori di scegliere i loro cinque eroi preferiti degli X-Men, il regista di The Suicide Squad, James Gunn, ha avuto alcune scelte interessanti da far presente.

Mentre i fan occasionali degli X-Men riconosceranno sicuramente alcune delle scelte del regista, James Gunn ha anche scelto due affascinanti eroi mutanti come i suoi primi due preferiti. Kitty Pryde, Storm e Wolverine hanno fatto preso parte alla lista, ma il regista ha poi aggiunto anche Fantomex e il brillantemente bizzarro Doop. Fantomex faceva parte dell’esperimento Weapon Plus per creare super sentinelle prima di unirsi agli X-Men e alla X-Force. Nel frattempo, Doop è stato presumibilmente creato dal governo degli Stati Uniti durante la Guerra Fredda. Il blob verde fluttuante ha una forza sovrumana e poteri psionici. Sebbene non parli inglese, la maggior parte dei personaggi non ha problemi a comunicare con lui.

Puoi dare un’occhiata al post del regista qui sotto:

Does Doop count? Cuz if so it’s Doop, Fantomex, Kitty Pryde, Storm, and Wolverine. If Doop doesn’t count I’m not sure I want to play this game. @GailSimone @AllredMD #My5XMen pic.twitter.com/wJy86YKBSj — James Gunn (@JamesGunn) August 9, 2020

