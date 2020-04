James Gunn rivela la sua top 5 di film perfetti che include Ritorno al Futuro

Il regista di Guardiani della Galassia, James Gunn, ha condiviso le sue opinioni su quelli che pensa siano film perfetti, e a quanto pare Ritorno al Futuro è fra questi.

Il film di Robert Zemeckis del 1985 è diventato negli anni un punto di riferimento culturale, molti lo considerano uno dei migliori film mai realizzati. La pellicola ha generato due sequel, entrambi i quali hanno avuto successo, ma probabilmente non hanno superato il primo in termini di qualità. Voci di un potenziale riavvio si sono diffuse a seguito di video deep fake con Tom Holland e Robert Downey Jr.nei ruoli di Marty e Doc Brown, ma anche Holland ha affermato che Ritorno al Futuro è già perfetto così com’è e che non ha bisogno di un reboot.

Gunn ha fatto la sua parte per intrattenere le persone in questi tempi di auto-isolamento, che si tratti di partecipare a una festa dal vivo coi Guardiani della Galassia o di condividere i suoi pensieri su quali sequel di film sono migliori degli originali (Ritorno al Futuro II non era nella sua lista), Gunn è stato molto attivo sui social media. Allo stesso tempo, ha curato il suo film DC, The Suicide Squad, da casa.

Martedì, gli utenti di Twitter hanno iniziato a condividere le loro scelte per l’hashtag “Five Perfect Movies”, così quando Gunn l’ha notato si è unito alla festa.

Prima di condividere i suoi film, Gunn ha riflettuto su cosa rende esattamente un film perfetto. Quando si tratta di Ritorno al futuro, Gunn ha iniziato dicendo che “Potrebbe sempre essere imperfetto (perché mamma e papà non ricordano Marty?)”. Tuttavia, ha poi concluso che, in effetti, è perfetto ai suoi occhi, insieme a film come Chinatown ed Eternal Sunshine of the Spotless Mind.

Qui sotto potete dare un’occhiata ad alcune delle sue scelte e alla completa razionalizzazione di Ritorno al Futuro:

Again, I think people are using this hashtag in a different way than me, but that's how I perceive it. Here are five more perfect films:

1) Back to the Future

2) Chinatown

3) Rashomon

4) Eternal Sunshine of the Spotless Mind

5) The Thing#FivePerfectMovies #fiveperfectfilms — James Gunn (@JamesGunn) April 21, 2020

Come ha suggerito Gunn, è difficile dire esattamente cosa rende il film perfetto. Poiché le opinioni delle persone sono soggettive, ciò che una persona ritiene perfetto potrebbe essere terribile agli occhi di un’altra. Mentre è interessante ascoltare i pensieri di tutti su ciò che gli piace, è importante ricordare che varia da persona a persona. Detto questo, probabilmente tutti possono concordare sul fatto che Ritorno al futuro è davvero fantastico, indipendentemente da qualunque difetto si possa percepire.

Per questo motivo, qualsiasi potenziale riavvio sarebbe probabilmente disapprovato fin dall’inizio, e Gunn sarebbe probabilmente uno dei primi a esprimere il suo disappunto. Con la quantità di reboot su cui Hollywood continua a investire, c’è sicuramente la possibilità che il classico di Zemeckis possa vedere una rinascita a un certo punto, ma è abbastanza certo che sarebbe un fallimento spettacolare.

