James Gunn si è detto favorevole al rilascio della Ayer Cut di Suicide Squad prima del suo film

James Gunn si è detto favorevole al rilascio per il taglio di Suicide Squad di David Ayer prima che il suo film, The Suicide Squad, arrivi.

Con la notizia del rilascio della Snyder Cut di Justice League su HBO Max il prossimo anno, i fan stanno spingendo per far si che anche il film DC del 2016 ottenga la sua “Special Director’s Cut”, come la chiamiamo noi. Se questo si concretizzerà, Gunn, regista del seguito, non avrà alcun problema.

Interrogato su Twitter in merito alla questione, Gunn ha risposto in modo diretto, dicendo che è d’accordo con qualunque cosa Warner Bros. e Ayer decideranno di fare. Contrassegnato nella sua risposta, Ayer ha citato il tweet ed ha espresso il suo apprezzamento per quanto riguarda la posizione del suo collega regista sulla questione. Ha anche aggiunto di essere sinceramente entusiasta di vedere il lavoro di Gunn in The Suicide Squad.

I’d be okay with whatever @DavidAyerMovies & Warners wanted to release with that no problem. — James Gunn (@JamesGunn) May 27, 2020

James, I really appreciate that, however this crazy ride unfolds. You’re good people and no lie – I can’t wait to see your take on these characters – you’re a master filmmaker 🙏🏻 https://t.co/1mwaHkKqpu — David Ayer (@DavidAyerMovies) May 27, 2020

Warner Bros. non ha ancora commentato i loro piani per le crescenti richieste di rilascio della Ayer Cut di Suicide Squad. Il regista ha accelerato il lancio di immagini e informazioni dietro le quinte riguardanti la sua visione originale del film, che è stata modificata per un paio di motivi. A parte la produzione affrettata, ci sono state anche informazioni di intromissioni da parte della Warner Bros. a seguito della risposta divisiva di Batman V Superman: Dawn of Justice, e questa ha significativamente modificato la storia.

Alla fine, la storia completa di Ayer non è arrivata sul grande schermo con la storia di Harley Quinn (Margot Robbie) sviscerata e Joker (Jared Leto) praticamente inesistente, ed anche se, come detto da lui stesso, il film arrivato al cinema è il suo film, si può comprendere come il piano originale concepito in base a ciò che Snyder aveva ideato, sia quello che il regista definisce “Ayer Cut”.

Se questa mia riflessione fosse vera, questa versione a cui il regista fa riferimento non sarebbe semplicemente una Director’s Cut del film uscito al cinema, ma un prodotto completamente diverso, con un concept costruito in base ai piani di universo condiviso che Snyder stava aiutando a costruire – come si può vedere per esempio anche in Wonder Woman.

