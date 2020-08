James Gunn smentisce il rumor su Poison Ivy in The Suicide Squad

Dopo una voce, secondo cui Alice Braga avrebbe interpretato Poison Ivy in The Suicide Squad di James Gunn, è dilagata online, il regista ha completamente smentito la cosa.

Internet è costantemente inondato di voci sui film tratti dai fumetti in arrivo, personaggi che appariranno in questi e le stelle che assumeranno quei ruoli. Ma sembra che il regista James Gunn ne abbia avuto abbastanza in merito a quando si parla di false voci sui suoi film, e di recente ha attaccato un sito per che riferiva che Poison Ivy avrebbe avuto un ruolo in The Suicide Squad, con Alice Braga nel ruolo.

Il regista conversa spesso con i fan su Twitter e ha recentemente confermato un’adorabile teoria che un giovane fan aveva su Groot in Guardiani della Galassia vol.2.

Ma quando il regista ha visto il post sul presunto ruolo di Poison Ivy in The Suicide Squad, ha sottolineato che abbastanza spesso queste voci provengono da “alcuni rando”, ovvero persone a caso sui social media, e sono ancora riportate come se fossero un fatto. James Gunn ha sottolineato che si tratta solo di un film in questo caso, ma che può essere molto più dannoso quando accade la stessa cosa con la politica o la scienza.

Le sue parole hanno sfatato evidentemente l’idea che Poison Ivy apparirà nel film, quindi i fan possono tornare nel mondo delle speculazioni riguardo a chi interpreterà Alice Braga in The Suicide Squad.

Qui sotto il tweet:

And this is just about a movie. At the end of the day, who cares? But think how this stuff impacts our world when it’s about politics and people’s lives and science. #StayVigilant — James Gunn (@JamesGunn) August 2, 2020

I ignore most rumors, true or false, but in the case of sites that constantly print BS I occasionally call them out. — James Gunn (@JamesGunn) August 2, 2020

