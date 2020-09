James Gunn spera che la serie animata su Harley Quinn venga rinnovata per una terza stagione

La serie TV animata di Harley Quinn della DC è diventata un nuovo punto di riferimento per i fan della DC Comics negli ultimi due anni, dimostrandosi uno degli spettacoli di fumetti più divertenti ed emozionanti in circolazione.

Chiunque abbia visto Harley Quinn di recente si è innamorato del suo stile spiritoso e del suo senso dell’umorismo volgare, ma la Warner Bros. deve ancora rinnovarlo per una terza stagione. Ci sono molte persone là fuori che speravano di sentire del rinnovo della serie, incluso il regista di The Suicide Squad, James Gunn.

Durante uno scambio su Twitter mercoledì sera, Gunn ha chiarito che spera di vedere più cose dello show in futuro.

Tutto è iniziato con Gunn che ha twittato un video del suo cane che abbaiava alla TV, che conteneva un’immagine della iena di Harley: “Il nostro cane abbaia a qualsiasi animale che arriva in TV. Compresa questa iena animata su Harley Quinn“, ha scritto Gun. “La iena è un’immagine fissa. (Lo spettacolo è fantastico tra l’altro)“.

Potete vedere il tweet qui sotto:

Our dog barks at any animal that comes on TV. Including this animated hyena on @dcharleyquinn. The hyena is a still image. (Show is great btw). pic.twitter.com/6lebro7Y1e

— James Gunn (@JamesGunn) September 3, 2020