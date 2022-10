James Gunn starebbe puntando verso un nuovo progetto incentrato su un altro personaggio DC

Con l’uscita di Black Adam con Dwayne Johnson questo venerdì, e il capo della DC Films, Walter Hamada, che concluderà silenziosamente il suo incarico nei prossimi giorni, la DC sta entrando in un territorio davvero sconosciuto.

In effetti, senza un leader permanente che guidi la scuderia di alcuni dei personaggi della cultura pop più grandi e conosciuti al mondo, la DC sta assistendo a un segreto, ma drammatico accaparramento di terreno tra alcuni dei più grandi attori di Hollywood.

Johnson sta pubblicizzando pubblicamente la sua visione per un futuro film di Black Adam contro Superman, con le sue parole che alimentano il desiderio dei fan di vedere Henry Cavill tornare nei panni dell’eroe dal mantello rosso. Matt Reeves sta progettando un’espansione del suo universo di The Batman, mentre JJ Abrams rimane nel mix con i suoi piani, che ancora devono vedere uno sviluppo.

In tutto questo non poteva mancare James Gunn, stando a quando riportato da The Hollywood Reporter, infatti il regista dietro film come Guardians of the Galaxy, The Suicide Squad e la serie Peacemaker, sta puntando verso un altro personaggio DC per il suo nuovo progetto. Fonti dicono che Gunn e il produttore Peter Safran sono in trattative con la Warner per un film giallo.

La Warner non ha commentato, ma come osserva un insider, sta avvenendo un censimento delle risorse intellettuali della compagnia.

Anche se non è chiaro quale eroe o squadra stia prendendo di mira Gunn, lo sceneggiatore-regista si concentrerebbe prima su una seconda stagione di Peacemaker. però pare che gli occhi dello studio siano molto puntati su Superman. Sotto la guida del CEO di Warner Bros. Discovery, David Zaslav, e della Warner Bros. Pictures a capo Michael De Luca e Pam Abdy, la Warner ha un intenso desiderio di riportare Cavill nei panni dell’eroe. Il progetto che sarebbe essenzialmente, secondo i rumor, Man of Steel 2 è prodotto da Charles Roven ed è attualmente alla ricerca di scrittori. C’è una wishlist ovviamente, fra cui pare figurerebbe anche Gunn. Inizialmente perà c’era Christopher McQuarrie, la mano che guida i film di Mission: Impossible, ma sappiamo che tempo fa è stato attaccato da fan tossici ed ha apertamente rifiutato il ruolo.

