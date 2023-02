James Gunn vorrebbe introdurre Krypto the Superdog in Superman: Legacy

Krypto the Superdog è diventato uno dei principali candidati ad unirsi a Clark Kent/Kal-El in Superman: Legacy sulla base dei commenti dello scrittore James Gunn sull’eroe canino.

Uno dei film più attesi della nuova gestione della Warner della DC è sicuramente Superman: Legacy. Con la data di uscita fissata all’11 luglio 2025, sarà il primo film di Superman solista in 12 anni. La sostituzione di Henry Cavill nei panni di Clark Kent per un attore più giovane darà simultaneamente il via all’universo rinnovato dei DC Studios e a quello che il co-CEO James Gunn chiama Capitolo 1: Gods and Monsters.

Oltre ai mostri, quali altri alleati o avversari potrebbero apparire nel prossimo film DC? Forse è bene non guardare oltre Krytpo, il cane kryptoniano dotato dei poteri di Superman per il quale Gunn ha ripetutamente mostrato interesse nel corso degli anni.

Di recente James Gunn ha risposto a un utente di Twitter che gli chiedeva se gli piacesse il super-pet di Superman, correggendolo affermando: ” No, amo Krypto”. Ciò non dovrebbe sorprendere poiché in precedenza si diceva che Gunn stesse lavorando a un film solista di Krypto.

“Non ero interessato a fare una cosa [tradizionale] con Superman. Un cane superpotente di Krypton, che corre per una città, distruggendola, mentre Superman cerca di rintracciarlo e catturarlo – mi è sembrato interessante.”

Una parte del nuovo piano di DC Studios è collegare un universo tra diverse forme di media come TV, film, serie animate e videogiochi. Ad esempio, Creature Commandos è uno spettacolo animato DCU che vedrà i personaggi trovarsi poi in futuro nei film live-action. Durante i primi annunci dei DC Studios alla fine di gennaio, Gunn ha spiegato come realizzare questo universo crossmediale.

Gunn ha confermato che un gioco su Superman non potrebbe divenire realtà, ma un gioco di Krypto potrebbe avere senso tra Legacy e Supergirl: Woman of Tomorrow.

“Uscirà il film di Superman, poi forse due anni dopo uscirà il film di Supergirl. Ma quale sarà la storia nel mezzo? C’è un gioco su Krypto a cui possiamo giocare che si frappone tra loro? Qualcosa che è ancora ambientato nel mondo con questi personaggi, ma è qualcosa di incentrato su quel personaggio. Vogliamo dare ai giochi il risalto che meritano.”

