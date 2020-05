James Mangold è ufficialmente confermato per la regia di Indiana Jones 5

Annunciato nel 2016, il quinto film di Indiana Jones ha attraversato un tumultuoso viaggio verso l’inizio della produzione. Dopo esser passato per più riscritture di sceneggiature ed essere stato ritardato due volte rispetto alla data di uscita originale del luglio del 2019, il sequel si stava preparando per iniziare finalmente le riprese questa primavera, con Steven Spielberg nuovamente alla regia, ed Harrison Ford nel ruolo principale.

Poi, a febbraio, Spielberg ha sorpreso il mondo dimettendosi dal ruolo regista, e James Mangold (Logan, Ford v Ferrari) che è stato segnalato come in trattative per sostituirlo.

Poco dopo, la pandemia di coronavirus ha costretto Hollywood a chiudere e ha portato la Disney a rivedere la loro lista di pubblicazioni, con Indiana Jones 5 spostato quindi a luglio 2022. Anche se la crisi sanitaria non fosse avvenuta, il nuovo film di Indiana Jones sarebbe quasi certamente stato rimandato comunque, se non altro per concedere al sostituto di Spielberg abbastanza tempo per sistemarsi. Non è cosa da poco assumere una delle proprietà più iconiche del regista, ma sembra che Mangold abbia accettato la sfida.

Durante un’intervista con Collider, il produttore Frank Marshall ha confermato che Mangold dirigerà Indiana Jones 5, dicendo che “Il suo amore per il franchise” lo rende la scelta perfetta per sostituire Spielberg (che è ancora produttore). Ha anche elogiato Mangold come regista e ha offerto un piccolo spaccato di come si è arrivati al suo coinvolgimento:

“È un regista meraviglioso. Penso che abbia anche una relazione con Harrison. Era come se tutti i pezzi si fossero posti nel posto giusto, al momento giusto.”

Marshall ha continuato dicendo che lo sviluppo di Indiana Jones 5 è “appena iniziato”. Ciò suggerisce che Mangold stia progettando di attingere alla sua stessa bozza del film, invece di lavorare o rivedere una sceneggiatura precedente.

È incoraggiante da apprendere, dato quante volte i precedenti script erano stati rielaborati. Indica anche che Mangold ha intenzione di realizzare la sua versione di Indiana Jones 5 e non la storia di Spielberg, cosa che suona altrettanto promettente. Mangold ha prosperato a lungo nel girare film di genere hollywoodiano vecchia scuola, ma sovvertendo i loro stilemi abbastanza da farli percepire freschi e moderni.

Potrebbe essere proprio ciò di cui il franchise ha bisogno dopo che il film del 2008 ha lasciato molte persone deluse.

