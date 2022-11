James McAvoy descrive Giorni di un Futuro Passato come una delle esperienze più positive avute con la Fox e critica i film per un aspetto

La relazione tra il Professor X e Magneto nei fumetti è sempre stata uno dei punti fermi più importanti degli X-Men, qualcosa che un precedente attore Marvel ritiene sia stata un po’ sprecata in alcuni film.

Quando si tratta di live-action, entrambi i personaggi sono stati interpretati da due attori diversi. Ian McKellen e Michael Fassbender hanno dato vita a Magneto, mentre il Professor X è stato incarnato da Patrick Stewart (comparso l’ultima volta in Doctor Strange in the Multiverse of Madness) e James McAvoy.

Entrambi hanno portato in scena approcci molto diversi dei personaggi, in particolare quello dei sentimenti anti-mutanti. Xavier tende a vedere sempre il meglio nelle persone e a competere per un approccio pacifico, mentre Magneto è molto più brutalista e violento.

Questi approcci molto diversi creano situazioni e relazioni davvero dinamiche e interessanti, qualcosa che un attore di X-Men: L’inizio sente che i film successivi non hanno utilizzato abbastanza.

In un’intervista con GQ Magazine, l’attore di X-Men: L’Inizio, James McAvoy, che interpretava il Professor X, ha rivelato come si è sentito riguardo a quello che ritiene un fallimento chiave del suo tempo alla Fox con il franchise. Innanzitutto, ha chiarito che quei film sono stati “una delle esperienze più positive [che ha] avuto con lo studio”.

“È stata una delle esperienze più positive che ho avuto con uno studio. In realtà non [li vedo solo come] prodotti fatti per soldi. Giorni di un Futuro Passato penso sia uno dei film migliori in cui sono stato coinvolto.”

McAvoy ha continuato a dire che “la [sua] più grande critica” a ciò che Fox ha fatto con i personaggi è stata il modo in cui “non hanno approfittato della relazione tra [Xavier e Magneto di Michael Fassbender]”.

“La mia più grande critica a ciò che abbiamo fatto durante i quattro film è stata che dopo il primo film, non abbiamo approfittato del rapporto tra [Xavier e Magneto di Michael Fassbender], che ha davvero costituito la spina dorsale del primo film. Quindi è stato come se avessimo semplicemente evitato di imbracciare la nostra arma più potente.”

