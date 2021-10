James Wan rivela che lo spin-off cancellato The Trench in realtà era un film su Black Manta

Sono passate solo un paio di settimane da quando il mondo ha dato il primo sguardo all’imminente Aquaman 2. Aquaman and the Lost Kingdom, diretto ancora da James Wan, offrirà uno sguardo in altre parti del mondo marino, incluso il gelido nord.

Mentre alcuni fan sono entusiasti dell’imminente sequel, altri piangono la perdita dello spin-off che Wan voleva produrre, incontrato sui miti dell’ecosistema sottomarino, The Trench.

All’inizio di quest’anno, The Trench è stato cancellato dalla DC, insieme ad un paio di altri progetti. Lo spin-off “in-betweenquel” doveva essere un film horror presumibilmente incentrato sui Trench, una razza che ha fatto una breve apparizione nel primo capitolo di Aquaman e che hanno catturato l’attenzione di molti.

Tuttavia, a quanto pare non tutto ciò che è stato detto pare sia vero. Prima c’era solo un breve commento su Instagram, ma poi alcune informazioni aggiuntive hanno preso parte alla notizia, e adesso sembra che la verità sullo spin-off sia venuta fuori.

Secondo il regista James Wan, il film cancellato dei Trench in realtà si sarebbe concentrato sul cattivo di Aquaman, Black Manta. Quando il regista ha risposto a un recente commento su Instagram che chiedeva se Wan avrebbe lavorato su una serie in streaming incentrata su Black Manta, il regista ha rivelato che The Trench sarebbe stato “un film proprio incentrato su Black Manta”.

“Ti svelo un segreto, il film spin-off di Trench cancellato sarebbe stato davvero un film di Black Manta.”

Secondo alcune informazioni arrivate ad alcuni insider, il film in questione non è stato cancellato per mancanza d’interesse nel progetto, come alcuni sembrano sostenere, ma semplicemente perché Wan ha pensato la storia sarebbe stata una degna parte del secondo film dedicato ad Aquaman. Quindi, fondamentalmente, la storia che sarebbe dovuta essere parte del film The Trench (in realtà film segreto su Black Manta), sarà parte di Aquaman 2.

Qui sotto il post:

