Jamie Campbell Bower rivela cosa ha amato dell’interpretare Vecna ​​nella stagione 4 di Stranger Things

Jamie Campbell Bower rivela la sua cosa preferita dell’interpretare Vecna ​​nella stagione 4 di Stranger Things.

La stagione più recente di Stranger Things è diventata rapidamente lo spettacolo in lingua inglese più visto di Netflix. La stagione 4 riprende pochi mesi dopo l’intenso finale della stagione 3 e segue Eleven (Millie Bobby Brown) che vive con la famiglia Byers, mentre lottano per stabilirsi nelle loro nuove vite fuori Hawkins.

Anche se Undici ha perso i suoi poteri, i problemi ultraterreni non si fermano, poiché al pubblico vengono finalmente fornite alcune risposte su cos’è il Sottosopra e come è diventato così.

La stagione 4 ha introdotto diversi nuovi personaggi come Chrissy, Eddie e Argyle, oltre a dare un nome e un volto a colui che controlla il Sottosopra. Soprannominato Vecna, questo nuovo cattivo entra in menti turbate e uccide le sue vittime dall’interno. Nel finale del volume 1 della stagione 4, viene rivelato che Vecna ​​è Uno degli Hawkins Lab, trasformato dal Sottosopra dopo il suo confronto con una giovane Undici. Dopo il suo esilio nel Sottosopra, l’aspetto di Vecna ​​diventa del tutto irriconoscibile da quello di Uno.

Dopo l’uscita del volume 2 della stagione 4 di Stranger Things, Bower ha parlato con Screen Rant del suo ruolo di Vecna. Durante questa intervista, l’attore ha condiviso alcune delle sue cose preferite fatte sul set. Anche se il suo trucco come Vecna ​​lo avrebbe reso facile, Bower non ha deciso di spaventare i suoi colleghi, ma si è goduto un po’ di tempo per se stesso dopo il lungo processo di costruzione del personaggio a livello estetico.

Rivela che amava usare la sua voce da Vecna ​​e dopo una lunga giornata l’attore ha preso ad utilizzarla anche fuori dal personaggio.

“Cerco di non incasinare troppo le persone. Dopo esser entrato nel personaggio, tornavo alla mia roulotte, mi sedevo lì e impiegavo circa mezz’ora solo per tornare me stesso. Amavo parlare con quella voce. È la cosa che preferisco. Quindi, alla fine di una lunga giornata, le cose che uscivano dalla mia bocca nella voce di Vecna ​​erano sempre molto interessanti e molto divertenti.”

Per quanto riguarda poi i rimandi agli horror anni ’80 e i vari omaggi cinematografici, all’inizio, lo spettacolo sembrava un mashup tra successi di Steven Spielberg come “ET” e classici di Stephen King come “Stand By Me” e “It”. L’ultima stagione attinge liberamente dai altri film horror, in particolare dagli slasher soprannaturali degli anni ’80 come “A Nightmare on Elm Street”.

In una recente intervista a una tavola rotonda a cui Slashfilm ha partecipato con Jamie Campbell Bower, l’attore ha approfondito alcune delle mostruose ispirazioni di questa stagione e ha condiviso la sua visione di una scena che è finita sul pavimento della sala di montaggio. Bower ha rivelato che il franchise di “Hellraiser” di Clive Barker è stata fonte di ispirazione per il personaggio.

“Vecna ​​è un enorme omaggio a Pinhead“, ha detto Bower dicendo di aver voluto approfondire ulteriormente il mito di Hellraiser nella stagione 4, suggerendo che gli showrunner, i fratelli Duffer, rendessero omaggio a una scena di Hellraiser III: Hell on Earth del 1992.

“C’erano molti omaggi a grandi film horror. E ce n’era anche uno in cui ho cercato di entrare… Non so se hai visto il terzo film di Hellraiser, ma c’è una scena in cui Pinhead va in chiesa e si toglie due spilli dalla testa, se li mette nelle mani, sta lì così e dice: ‘Io sono la via’. E poi le finestre della chiesa si sfondano.”

