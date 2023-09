Jamie Lee Curtis apparirà in One Piece? Svelato il ruolo dell’attrice nella serie!

Nel palcoscenico dell’atteso adattamento live action di One Piece, una stella hollywoodiana ha acceso la fiamma dell’entusiasmo. Jamie Lee Curtis, celebre per i suoi ruoli iconici nel cinema, ha dichiarato pubblicamente il suo fervente desiderio di portare in vita il personaggio della Dottoressa Kureha nella prossima stagione. Non si tratta solo di parole, ma di un impegno profondo. Curtis ha condiviso la sua passione su Instagram, promettendo che, non appena sarà terminato lo sciopero in corso, darà battaglia per ottenere il ruolo.

Questo annuncio ha scosso gli appassionati di One Piece, un anime e manga epici che ha catturato il cuore di milioni di fan in tutto il mondo. La serie segue le avventure di Monkey D. Luffy, un giovane avventuriero che sogna una vita di libertà e diventare il Re dei Pirati. Un’epica ricerca del tesoro, il “ONE PIECE,” è il fulcro della trama, e per trovarlo, Luffy deve radunare un eclettico equipaggio e navigare attraverso mari pericolosi, affrontando marine e rivali astuti in ogni angolo.

Kureha, il personaggio ambito da Jamie Lee Curtis

Il showrunner della serie, Matt Owens, ha risposto immediatamente all’appello di Curtis, confermando l’interesse della produzione per l’attrice di Halloween. Tuttavia, i dettagli saranno riservati a quando lo sciopero avrà concluso la sua lunga presa. Un’imprevista e affascinante svolta per il mondo di One Piece, e non possiamo fare altro che attendere con trepidazione le prossime mosse di Jamie Lee Curtis.

Jamie Lee Curtis, l’eroina Horror che sogna gli Anime

Jamie Lee Curtis, un nome che risuona con forza nell’industria cinematografica, ha plasmato una carriera sorprendente che spazia ben oltre la sua dichiarata passione per la Dottoressa Kureha in One Piece. Questa icona di Hollywood si è ritagliata uno spazio speciale nel cuore degli appassionati di cinema, principalmente grazie al suo contributo all’horror. Con ruoli memorabili in classici del genere come “Halloween” e “Prom Night,” Curtis ha dimostrato la sua versatilità e la capacità di tenere gli spettatori al limite del loro sedile.

Ma la sua influenza si estende ben oltre le grida nelle sale cinematografiche. Curtis è stata protagonista di film di successo in vari generi, dimostrando la sua versatilità in produzioni come “Un pesce di nome Wanda” e “True Lies.” Con una carriera così ricca e una presenza magnetica sullo schermo, Jamie Lee Curtis rimane una delle eroine più amate di Hollywood, in grado di incantare e sorprendere il pubblico con ogni interpretazione.