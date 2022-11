Jason David Frank: muore l’interprete di Tommy Oliver dall’iconica serie Power Rangers

Dopo che Internet è stata invasa di voci questo giorno che lasciavano intendere fosse passato a miglior vita, adesso un rappresentante della star dei Power Rangers, Jason David Frank, ha confermato a Geek Ireland che l’attore è tristemente morto.

L’attore è diventato famoso interpretando Tommy Oliver, il Green Ranger, nella serie di successo e mentre il ruolo era stato pensato solo per 14 episodi, ha dimostrato di essere così popolare che è stato riportato indietro come White Ranger e il nuovo leader della squadra.

La famiglia di Jason non ha ancora rilasciato una dichiarazione sulla sua morte, ma parlando con Geek Ireland, uno dei suoi agenti ha condiviso che le voci sulla sua morte erano “purtroppo vere”.

Prima di sentire l’agente di Jason, due post in particolare hanno avvisato i fan della possibilità che l’attore fosse morto.

Il suo allenatore e amico intimo Mike Bronzoulis ha usato Facebook per condividere una foto dei due e ha detto:

“RIP mio fratello da un’altra madre, Jason David Frank. Sono ancora sotto shock. Mi sento malissimo, mi ha chiamato, mi ha lasciato un messaggio e ho impiegato troppo tempo a rispondere. Jason è stato un buon amico per me e mi mancherà. Amore e preghiere per sua moglie Tammy e i loro figli, prego che Dio vi aiuti a superare questo momento difficile.”

Anche l’artista BossLogic apparentemente ha confermato la notizia twittando: ‘ Riposa in pace Jason David Frank. Ti ho solo parlato qualche settimana fa… Questo è straziante. Le mie condoglianze alla famiglia”.

Rest in peace Jason David Frank

Just talking to you a few weeks back… This is heartbreaking

My condolences to the family….

— BossLogic (@Bosslogic) November 20, 2022