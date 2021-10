Jason Isaacs rivela di essere un fan dei super-eroi e di amare i ruoli che ha avuto nei film animati DC

Nel caso non lo sapessi, Jason Isaacs ha prestato la sua voce a una varietà di progetti animati DC Comics nel corso degli anni, ed è una leggenda in questo franchise.

In effetti, Isaacs ha una rara distinzione che condivide con un solo altro attore. Isaacs ha doppiato sia Lex Luthor che Superman rispettivamente in “Justice League: Gods and Monsters” e “Superman: Red Son”. L’unica altra persona a farlo è stato il doppiatore Travis Willingham nel franchise di videogiochi LEGO DC Comics. Isaacs non era a conoscenza di questo raro onore. A questo proposito l’attore ha detto:

“Non lo sapevo. Lo adoro. Voglio dire, amo l’intero universo DC. Sono stato Ra’s al Ghul. Sono stato Lanterna Verde. Penso di essere stato, cavolo, chi altro? Un sacco di personaggi. Ho amato tutte le cose che ho fatto nell’Universo DC.”

Dal momento che si è già dilettato con una varietà di personaggi nell’universo DC Comics, ha qualche speranza di attraversare il territorio Marvel, che sia sul grande schermo o sul piccolo schermo? Isaacs non sembra averlo pianificato, ma in realtà ha un amore per i supereroi che risale alla sua infanzia, e ama anche i film Marvel di oggi.

“Sai quello che non ho è un piano, per niente. So dove andrò domani. Tornerò in Inghilterra per promuovere Mass per un paio di giorni, poi andrò a Toronto per fare Good Sam per sei mesi. Poi non ho idea di cosa farò. Certo, adoro e sono cresciuto con la Marvel. Avevo fumetti Marvel e DC tutti in fila nella mia camera da letto, che più erano oscure, meglio era. Li compravo ogni domenica. Andavamo a prendere fish and chips, ovviamente, il piatto nazionale inglese, e l’obiettivo dopo era un negozio di caramelle che vendeva fumetti Marvel e DC di seconda mano, quindi non erano in ordine. Mio padre mi lasciava andare e comprare un gruppo di fumetti ogni settimana per tipo 10p, ma non sono mai stati sequenziali. Quindi ho messo insieme, come un puzzle, le storie di tutti i diversi personaggi con enormi lacune e la cronologia sbagliata. E ora te lo dico, nella mia vita adulta, mi sono reso conto di quanto avessi sbagliato a interpretare le storie.”

Ma solo perché ha mescolato le storie dei supereroi nei suoi anni di giovinezza non significa che non possa stare al passo con loro sul grande schermo.

“Amo assolutamente quel mondo e amo anche guardare i film. Sono entusiasta che ci sia spazio per questo i film piccoli, potenti ed emotivi drammi per adulti, perché sarebbe un peccato per il mondo se ci fossero solo effetti speciali giganti, ma detto questo amo i film coi supereroi comunque. Li adoro, e penso che la Marvel, in particolare con Kevin Feige al timone, abbia fatto un lavoro fantastico nel renderli continuamente divertenti.”

