Jason Isaacs scatena le speculazioni dei fan circa un adattamento live-action de L’Inquisitore

Jason Isaacs ha avuto la fortuna di dilettarsi in alcuni enormi franchise. Non solo ha interpretato Lucius Malfoy nella serie di film di Harry Potter, ma ha interpretato il capitano Gabriel Lorca in Star Trek: Discovery e ha doppiato il cattivo noto come L’Inquisitore nella serie animata Star Wars Rebels.

Tuttavia, il suo tempo nel franchise di Harry Potter è finito, e lo stesso vale per Star Trek: Discovery, anche se lo rivedremo presto in una nuova serie di Star Trek. Ma lo stesso potrebbe non essere vero per Star Wars.

Mentre parlava della sua sbalorditiva interpretazione nel dramma, Mass, Jason Isaacs non ha nemmeno provato a fare tap sulla prospettiva di fare un ritorno all’animazione o di portare il suo personaggio nell’universo live-action di Star Wars. Invece, Isaacs ha detto, scherzando ovviamente, che non poteva nemmeno riconoscere l’esistenza della Lucasfilm, e la conseguenza sarebbe stata la rimozione della sua lingua.

Quando gli è stato chiesto della possibilità di portare L’Inquisitore in live-action, l’attore si è proprio affrettato a chiudere immediatamente qualsiasi discussione su quell’argomento, cosa che ha scatenato le speculazioni dei fan.

“Non riesco nemmeno a riconoscere l’esistenza della Lucasfilm come un’entità reale. Ho firmato così tanti accordi di non divulgazione. Anche avendo questa conversazione con te ora potrebbero venire a tagliarti la lingua mentre dormi. Mi scuso.”

Anche quando l’intervistatore ha cercato di essere subdolo chiedendogli cosa avrebbe potuto fare ipoteticamente con una performance live-action di quel personaggio, Isaacs ha tenuto duro dicendo: “Non ci sono ipotesi. Questa conversazione è da evitare del tutto“.

