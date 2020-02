Jason Reitman ritrae suo padre Ivan di fronte alla celebre Firehouse, Hook & Ladder Company 8

Con Ghostbusters: Afterlife, intitolato in Italia Ghostbusters: Legacy, sta affrontando la propria fase di post-produzione in vista dell’uscita fissata per il 10 luglio 2020, una nuova foto scattata da Jason Reitman al padre Ivan mette forse in luce il perché questo film da noi sia intitolato “Legacy”.

Nella foto proveniente dal profilo Instagram di Jason Reitman potete vedere il leggendario regista dei primi due film della saga di fronte alla famosa Firehouse, Hook & Ladder Company 8, la stazione dei pompieri di New York tuttora operativa che si trova nel quartiere Tribeca di Manhattan, dove nel film i nostri Acchiappafantasmi avevano la loro base.

Potete vedere la foto qui sotto:

La sceneggiatura, scritta da Reitman e dal regista di Monster House, Gil Kenan, è descritta come una sceneggiatura che “prende il vero essere dai primi due film e lo trasferisce direttamente al terzo, alla prossima generazione“, stando a quanto detto da Aykroyd, aggiungendo che “consegna l’eredità a una nuova generazione di stelle, attori e personaggi”.

Mckenna Grace, Finn Wolfhard e Carrie Coon interpretano una famiglia di una piccola città sospettata di essere imparentata con l’Egon di Ramis. Comunque questo nuovo film renderà omaggio a Ramis ed Egon.

Il Ghostbusters 3 di Reitman “sarà spaventoso, stimolerà il pensiero e sarà molto emotivo. Ti immedesimerai se hai persone care che ti mancano, che hai perso e che vorresti rivedere”, ha detto Aykroyd. “Sarà molto evocativo in questo modo“.

Ghostbusters: Afterlife, terzo film della saga degli acchiappafantasmi, dovrebbe arrivare nei cinema americani il 10 luglio 2020.

