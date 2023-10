Jason Statham ha dovuto improvvisare in una scena piccante con Megan Fox: ecco cosa è successo!

Nelle atmosfere incandescenti di I Mercenari 4, l’ultima uscita cinematografica che ha destato qualche dubbio tra i fan, la bellissima Megan Fox fa il suo ingresso nella saga nei panni di Gina, l’amante ardente di Lee Christmas, interpretato dal carismatico Jason Statham.

Tutto inizia con una scena di lotta che evoca passione e seduzione, ma ciò che sta dietro a quella sequenza ardente è quanto di più sorprendente possiate immaginare. In un’intervista esclusiva con noi di CB, il regista Scott Waugh ha rivelato gli intricati dettagli che circondano questa scena sensuale.

Il racconto del regista sulla scena tra Jason Statham e Megan Fox

Nelle sue parole, il regista ha raccontato il suo entusiasmo nel creare una scena di combattimento fuori dagli schemi, lontana dalla violenza tipica del genere, ma ancor più intrattenente. Ciò che ha reso questa scena unica è il tocco spontaneo e scherzoso aggiunto da Jason e Megan stessi.

Megan Fox e Jason Statham ne I Mercenari 4

Sorprendentemente, tutte le battute pronunciate in quella scena infuocata non erano previste nella sceneggiatura, ma erano il risultato della chimica e della creatività di Statham e Fox, che le inventavano sul momento. Ogni risata che scaturiva da quegli scambi verbali finiva nel film, creando così un momento indimenticabile per il pubblico.

Una scena bollente e il cuore degli attori

Questa incredibile collaborazione tra i due attori è stata evidenziata anche da Alan Ng, il coreografo dei combattimenti. Scott aveva un’idea precisa: una scena di combattimento sexy, provocante e divertente che mettesse in mostra l’abilità di Megan. Jason, dall’altro canto, ha contribuito con le sue idee per i movimenti e le prese, rendendo il tutto estremamente coinvolgente e spettacolare. Un lavoro di squadra straordinario che ha dato vita a uno dei momenti più indimenticabili di I Mercenari 4.

Il cast

In I Mercenari 4, il leggendario Barney Ross, interpretato da Sylvester Stallone, guida una squadra di protagonisti coraggiosi e duri come il diamante, tra cui il formidabile Jason Statham, Dolph Lundgren, 50 Cent e l’affascinante Megan Fox. Questa nuova sfida li porterà a sfoggiare astuzia, esperienza e pura potenza per trionfare.

Che ne pensate di questa scena di lotta ardente tra Megan Fox e Jason Statham in I Mercenari 4?