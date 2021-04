Jay Oliva parla del finale dello SnyderVerse definendolo un “tipo di riavvio alla Flashpoint”

Il regista della Zack Snyder’s Justice League aveva una visione completa del DCEU che si sarebbe conclusa con un riavvio ispirato a Flashpoint.

Negli ultimi anni è diventato sempre più ovvio che Zack Snyder aveva un vasto piano per il DC Extended Universe, ma sorprendentemente questo includeva anche un modo per portarlo a termine e dare un nuovo inizio. L’artista di storyboard, Jay Oliva, è recentemente apparso in un panel al Justice Con per discutere del suo lavoro nel DCEU, quando ha rivelato che Snyder aveva pianificato di porre fine all’universo da lui creato usando un “tipo di riavvio alla Flashpoint”.

Sapevamo già che i sequel di Justice League pianificati avrebbero coinvolto il viaggio nel tempo mentre gli eroi cercavano di sconfiggere Darkseid, ma la storia di Zack Snyder andava molto oltre secondo Jay Oliva.

Lo storyboarder ha spiegato che ci sarebbe stata una storia in quattro o cinque parti prima di riavviare l’universo con un evento simile a Flashpoint, fatto per introdurre un nuovo cast. Sappiamo già che il Flash di Ezra Miller (film che ha appena iniziato le riprese) prenderà spunto anche dalla classica storia ben nota ai fan dei fumetti, ma non è chiaro se cambierà l’intera direzione del DCEU.

“Penso che il piano fosse che avrebbero fatto una storia in quattro o cinque parti, e poi avremmo fatto una sorta di riavvio in stile Flashpoint, che sarebbe servito a dare spazio ad un nuovo cast.”

