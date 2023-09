Jeffrey Dean Morgan impazzito! Ecco sa ha fatto per il nuovo capitolo di The Walking Dead

By

L’atteso debutto della serie “The Walking Dead: Daryl Dixon” è ormai alle porte, con la data del 10 settembre che si avvicina inesorabilmente. E mentre il mondo si prepara ad immergersi nuovamente nell’apocalisse zombie, il carismatico Jeffrey Dean Morgan, noto per la sua iconica interpretazione di Negan nella saga televisiva, ha espresso apertamente la sua eccitazione per questo nuovo progetto, condividendo un intrigante scorcio con i fan.

Nella foto condivisa da Jeffrey Dean Morgan, possiamo ammirare un suggestivo cartellone pubblicitario dello spinoff ambientato nella pittoresca cornice francese. Questo spinoff, già rinnovato per una seconda stagione, promette di approfondire ulteriormente la storia di Daryl Dixon, mentre cerca disperatamente di svelare i misteri che circondano il suo passato e le ragioni della catastrofe globale. Durante il suo viaggio, Daryl instaurerà legami che complicano ulteriormente il suo percorso, portando a nuove sfide e avventure.

Il cast di The Walking Dead Daryl Dixon

Nel cast, spiccano nomi come Clémence Poésy, Adam Nagaitis, Anne Charrier, Eriq Ebouaney, Laika Blanc Francard, Romain Levi e Louis Puech Scigliuzzi, promettendo un mix di talenti eccezionale. Inoltre, dietro le quinte, il team di produzione è guidato da figure autorevoli come Scott M. Gimple, lo showrunner David Zabel, Norman Reedus, il genio degli effetti speciali Greg Nicotero, Angela Kang, Brian Bockrath e Daniel Percival. Jeffrey Dean Morgan è entusiasta, ma cosa ne pensate voi dell’attesa per “The Walking Dead: Daryl Dixon”?

Jeffrey Dean Morgan aveva già celebrato il ritorno di Melissa McBride

Nel vasto universo degli spinoff di “The Walking Dead”, i fan saranno entusiasti di sapere che uno dei personaggi più amati, Carol, interpretata da Melissa McBride, farà il suo ritorno nello spinoff incentrato su Daryl Dixon. Una notizia che ha fatto esplodere la gioia dei fan, ma anche il cuore dell’eclettico Jeffrey Dean Morgan, che ha condiviso un momento speciale con i suoi colleghi sul set.

Il carisma di Jeffrey Dean Morgan, noto per il suo ruolo di Negan, è palpabile quando condivide su Twitter una fotografia emozionante che ritrae lui e Melissa McBride riuniti sul set di “The Walking Dead: Daryl Dixon”. Il post è accompagnato da un messaggio che cattura l’entusiasmo e l’energia positiva del cast, promettendo un’avventura ancora più epica nella serie spinoff. Con l’attesa che cresce sempre di più, i fan possono prepararsi a vedere nuovamente queste due icone del mondo post-apocalittico affrontare insieme nuove sfide e pericoli.