Jeffrey Pierce ha parlato in difesa della sua costar Melanie Lynskey in The Last Of Us

Jeffrey Pierce, l’attore che ha doppiato Tommy nei videogiochi di The Last of Us e interpreta Perry nell’adattamento della serie HBO, ha parlato in difesa della sua costar Melanie Lynskey.

Lynskey ha affrontato commenti negativi sul suo corpo da parte di un haters ben nota, che ha detto che non sembrava avere il phisique du role per la parte di un signore della guerra in questo spettacolo di genere post-apocalittico.

“Penso che mostri solo un’imbarazzante mancanza di comprensione del mondo”, dice Pierce delle arpie di Internet in un’intervista con EW. “Guarda, direi che Hollywood ha fatto un pessimo lavoro nel creare l’archetipo di cos’è un uomo e cos’è una donna? Quali sono qi canoni estetici che sosteniamo quando una persona è in un ruolo di potere? Penso che, in questa particolare storia, a causa di chi sono [gli showrunner] Craig Mazin e Neil Druckmann, possiamo capovolgere quei cliché.”

Il Perry di Pierce nello show The Last of Us è il braccio destro della Kathleen di Lynskey, che ha guidato un movimento rivoluzionario a Kansas City per rovesciare il regime militare oppressivo nella metropoli. Tuttavia, ha finito per esigere una forma simile di tirannia una volta al potere.

La vincitrice di America’s Next Top Model, Adrianne Curry, che da allora ha cancellato il suo account Twitter, ha osservato sulla piattaforma social che “il corpo di Lynskey descrive una vita passata nel lusso, non un signore della guerra post apocalittico”. Lynskey ha colto l’occasione per rivolgersi a Curry, così come ad altri che hanno fatto commenti negativi sul suo corpo e si sono lamentati del suo casting in The Last of Us.

“Le donne, e in particolare le donne in posizioni di leadership, vengono esaminate incessantemente”, ha scritto Lynskey durante un lungo thread su Twitter. “‘La sua voce è troppo stridula’, “la sua voce è troppo bassa’, ‘presta troppa attenzione al suo aspetto’, ‘non presta abbastanza attenzione al suo aspetto’, ‘è troppo arrabbiata’, ‘non è abbastanza arrabbiata’. Ero eccitata all’idea di interpretare una donna che, in un momento tragico e disperato, si è lanciata in un ruolo che non aveva mai pianificato di avere e che nessun altro aveva pianificato che avesse, e poi ha davvero fatto un casino.”

