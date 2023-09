Jennifer Aniston: la sua presenza basterà a salvare The Morning Show 3?

I riflettori sono pronti a illuminare nuovamente il mondo della televisione con l’attesissima terza stagione di “The Morning Show” su AppleTV+. Questa serie, che ha conquistato il cuore degli spettatori negli ultimi anni, è guidata da due straordinarie protagoniste: Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, entrambe pronte a riprendere i loro ruoli di conduttrici del celebre programma mattutino. Ma c’è una sorpresa: il buongiorno non inizia affatto dalla mattina.

Dopo aver affrontato lo scandalo legato all’ex conduttore, interpretato da Steve Carell e scomparso nella seconda stagione, la rete televisiva che ospita il programma sta di nuovo vivendo momenti di grande turbolenza. Non è più il Covid-19 a destare preoccupazione, tema centrale nella seconda stagione, ma il futuro stesso della rete è a rischio.

Nel trailer ufficiale rilasciato recentemente, vediamo Alex Levy, interpretata da Jennifer Aniston, alle prese con nuove sfide di potere contro il CEO dell’emittente UBA, interpretato da Billy Crudup. Tuttavia, i suoi sforzi per riconquistare il controllo della rete dovranno attendere. Infatti, con attacchi hacker in corso e enormi problemi finanziari, le alte sfere stanno seriamente valutando la possibilità di vendere la rete a un gigante della tecnologia, Paul Marks, interpretato da John Hamm.

Non solo Jennifer Aniston: il cast di “The Morning Show” si prepara a una nuova avventura

La trama della terza stagione di “The Morning Show” sembra sorprendentemente richiamare dinamiche simili a quelle viste nelle ultime due stagioni di “Succession”, con un magnate alle prese con la cessione del suo impero a un giovane concorrente. Anche se non vedremo né Logan Roy né Brian Cox in questa serie, il pubblico potrà godere delle interpretazioni di Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Greta Lee, Nicole Beharie e Julianna Margulies.

Questa serie, che ha già vinto numerosi premi, tra cui Emmy, SAG e Critics Choice Award, farà il suo ritorno su AppleTV+ il 13 settembre con i primi due episodi. L’appuntamento finale è fissato per l’8 novembre 2023, quando gli spettatori potranno immergersi nuovamente nelle vicende del “The Morning Show.”

The Morning Show, un riassunto della seconda stagione

Per chi si fosse perso gli episodi della seconda stagione di “The Morning Show,” ecco un breve riassunto. In questa stagione, la serie ha affrontato il tema del Covid-19, portando i personaggi a lottare con le sfide della pandemia mentre cercavano di mantenere il programma in onda. Il personaggio interpretato da Steve Carell, ex conduttore del programma, è scomparso durante la stagione a causa dello scandalo che lo ha coinvolto.

La terza stagione si preannuncia altrettanto avvincente, con nuovi sviluppi nella trama e una serie di sorprese in serbo per gli spettatori. Rimanete sintonizzati per scoprire cosa riserverà il futuro per Alex Levy e il suo team nel mondo implacabile della televisione