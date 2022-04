Jensen Ackles ha rivelato che gli piacerebbe interpretare Batman in Gotham Knights

L’attore di The Boys e Supernatural, Jensen Ackles, ha rivelato che gli piacerebbe interpretare Batman in live-action, con i suoi occhi probabilmente puntati su un’apparizione in Gotham Knights.

Jensen Ackles apparirà nella prossima stagione di The Boys nei panni del Soldier Boy ispirato a Capitan America, ma di recente gli è stato chiesto di entrare nel mondo del Cavaliere Oscuro della DC. Ackles non è estraneo a Batman, avendo precedentemente doppiato il personaggio nel film d’animazione Batman: The Long Halloween, e sembra che sia pronto a fare il salto nel vivo dell’azione come il vigilante di Gotham, con gli occhi puntati su Gotham Knights di The CW.

Parlando con i fan alla Convention di Supernatural della Creation Entertainment nel New Jersey, a Jensen Ackles è stato chiesto chi avrebbe interpretato nell’universo di Batman. L’attore è stato piuttosto risoluto nella sua risposta, dicendo al pubblico: “Beh, voglio dire, Batman… Parliamoci chiaro”. Ha continuato dicendo:

“Voglio dire, sono stato la sua voce, quindi perché non interpretare direttamente il pipistrello? Forse qualcuno in Gotham Knights potrebbe mettere una buona parola per me se quel ruolo dovesse mai emergere. Non so se ci sarà, perché sono piuttosto particolari su questo.”

Probabilmente Ackles si riferiva alla apparente clausola che Batman non possa apparire (salvo alcuni oscuri flashback in Batwoman) nella loro programmazione della The CW. Potrebbe anche aver perso la sua opportunità, poiché rapporti precedenti indicavano che Gotham Knights aveva già girato scene con un attore che interpretava Bruce Wayne.

