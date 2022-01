Jensen Ackles rivela che sta sviluppando un progetto DC segreto con la Warner

Durante una delle ultime puntate del podcast di Michael Rosenbaum, all’attore di Supernatural, Jensen Ackles è stato chiesto se ci fosse un progetto Marvel o DC a cui vorrebbe partecipare.

Come ben sappiamo, Ackles non è estraneo al mondo dei supereroi, in particolare alla DC Comics. Prima di Supernatural, l’attore è apparso nella stagione 4 di Smallville nei panni di Jason Teague, l’interesse amoroso di Lana Lang con un passato misterioso. Ha fornito la voce al Jason Todd del film d’animazione del 2010 Batman: Under the Red Hood e più recentemente ha doppiato lo stesso Crociato Incappucciato in un adattamento in due parti di Batman: The Long Halloween.

Con il recente boom degli adattamenti cinematografici e televisivi DC e la popolarità dell’attore, era solo questione di tempo prima che l’attore si unisse a un nuovo progetto DC.

Alla domanda l’attore ha risposto in maniera particolarmente sorniona dicendo che, dita incrociate, c’è un progetto DC in sviluppo in seno alla Warner Bros. a cui spera di partecipare, o a cui sta attivamente partecipando. Ackles non si è sbilanciato oltre, nemmeno su se ilprogetto sia di natura televisiva o cinematografica.

Mi piace: Mi piace Caricamento...