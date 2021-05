Jeremy Irvine conferma il casting di Alan Scott per la serie HBO Max sulle Lanterne Verdi

Dopo settimane di rapporti, HBO Max ha ufficialmente svelato l’interprete per il ruolo di Alan Scott, l’originale Lanterna Verde della Terra, per la serie sul Corpo delle Lanterne Verdi che prenderà vita grazie al demiurgo dell’Arrowverse, Greg Berlanti, in seno ad HBO Max.

Jeremy Irvine, noto ovviamente per Stonewall di Roland Emmerich e per film come War Horse e Mamma Mia! Here We Go Again, ha confermato il suo casting in un post condiviso su Instagram giovedì.

“Molto entusiasta di entrare a far parte dell’Universo DC!! Non vedo l’ora di iniziare. #GreenLantern”, ha scritto Irvine. L’attore ha poi condiviso il giuramento del Corpo delle Lanterne Verdi “Nel giorno più splendente, nella notte più profonda, nessun malvagio sfugga alla mia ronda. Colui che nel male si perde si guardi dal mio potere, la luce di Lanterna Verde”.

Qui sotto il post:

Con il casting di Irvine confermato, l’attore si unisce a al Guy Gardner di Finn Wittrock, destinato a dirigere la serie in arrivo.

Alan Scott è un personaggio chiave nella serie Green Lantern, non solo per la sua storia di eroe, ma anche perché è uno dei pochi eroi DC ad essere apertamente gay nei fumetti, rendendo Lanterna Verde un’opportunità perfetta per la Warner Bros. per portare più diversità alla loro produzione di successo a tema supereroi – anche se con l’Arrowverse hanno già ampiamente dato spazio a tutti.

L’attore ha interpretato il ruolo principale in Stonewall del 2015, un film sull’inizio del movimento LGBTQA+ come lo conosciamo oggi. Inoltre, un forte personaggio gay farebbe probabilmente qualcosa di buono per la serie, poiché Guy Gardner è già descritto come “una massiccia massa di mascolinità” e un “maschio alfa arrogante”.

Alan Scott è l’originale Lanterna Verde, sia nella continuità dei fumetti che nella storia della pubblicazione della DC, rendendolo uno degli eroi più importanti ad aver mai portato l’anello delle Lanterne Verdi. Dopo aver debuttato in “All-American Comics #16” negli anni ’40, Alan Scott si è affermato anche come uno dei più vecchi personaggi DC ad essere ancora in vita.

Scott è stato uno dei membri principali della Justice Society of America, i precursori della Justice League, che sarà presentata in anteprima nelle sale quando Black Adam verrà rilasciato il 29 luglio 2022. La Warner Bros. non ha informato se l’imminente serie sulle Lanterne Verdi farà parte della continuità estesa fra film e serie DC, o se agirà come una proprietà autonoma, ma poiché stanno lavorando ad un nuovo universo interconnesso, Alan Scott potrebbe collegare la serie con altre proprietà DC.

Mi piace: Mi piace Caricamento...