Jerry Bruckheimer afferma che c’è ancora una possibilità per il Pirati dei Caraibi guidato da una donna

Jerry Bruckheimer, che ha prodotto tutti e cinque i film di Pirati dei Caraibi, afferma che c’è ancora una possibilità di resuscitare la sceneggiatura della versione cancellata del franchise guidata da una donna.

Un Pirati dei Caraibi guidato da una donna è stato annunciato per la prima volta nel 2020 con Margot Robbie alla guida del cast e la scrittrice di Birds of Prey, Christina Hodson, avrebbe dovuto scrivere la sceneggiatura. Anche Bruckheimer era coinvolto, ovviamente nella produzione, il che significa che il sequel con al centro la Robbie si sarebbe collegato molto probabilmente al franchise più ampio.

Quella nave è ufficialmente affondata all’inizio del mese scorso quando Robbie ha rivelato che il progetto non vedrà mai la luce, puntando il dito verso dei fantomatici “loro” che non vorrebbero vedere un film di Pirati dei Caraibi, il franchise più redditizio della Disney, guidato da una donna. Chi siano questi “loro” rimane un mistero.

Secondo Bruckheimer, il progetto attuale è stato scritto contemporaneamente a quello guidato da una donna. Tuttavia, hanno deciso che la mossa migliore era andare avanti con l’attuale film in produzione. Ciò non significa che il Pirati dei Caraibi guidati da donne siano stati esclusi per sempre – ricordiamo che c’era anche l’idea di un film con protagonista Karen Gillain.

“Penso che quella sceneggiatura si farà avanti a un certo punto. Abbiamo sviluppato due storie diverse per Pirates e la seconda sta andando avanti per prima, quindi è su questo che stiamo lavorando, per provare a realizzarla.”

Attualmente, sembra che Bruckheimer stia sviluppando un altro film sui Pirati dei Caraibi, anche se si sa poco del progetto. Ted Elliott, che ha scritto le sceneggiature per i primi quattro film di Pirates, è presumibilmente impegnato a scrivere la sceneggiatura del sesto film insieme al creatore di Chernobyl Craig Mazin. Tuttavia, si sa molto poco sulla trama del film o se riporterà indietro i personaggi legacy dalla trilogia originale.

