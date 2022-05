Jerry Bruckheimer sta lavorando ad una sceneggiatura con Nicolas Cage per il franchise di National Treasure

Forse, dopotutto, tutte le speranze per un terzo film di National Treasure non sono perse.

Dopo due film con Nicolas Cage, l’amato franchise d’avventura Disney sta andando avanti con una serie TV su Disney+ che vede protagonista Lisette Alexis e si concentra su un gruppo di personaggi per lo più nuovo.

Anche Cage ha affermato che le possibilità di un terzo lungometraggio di National Treasure sono scarse, dato il nuovo programma televisivo. Tuttavia, il produttore del franchise Jerry Bruckheimer ha recentemente offerto un aggiornamento che ha fatto subito sperare i fan che la trilogia di Cage sarà completata.

Durante un Reddit AMA per il suo ultimo film, Top Gun: Maverick, a Bruckheimer è stato chiesto di riunirsi con Cage in un prossimo futuro. Bruckheimer ha risposto al fan dicendo che stava effettivamente lavorando a una sceneggiatura di National Treasure con Cage, senza specificare che fosse per un terzo film, apparentemente suggerendo che entrambi torneranno in quel franchise.

“Assolutamente. Adoro Nicolas”, ha scritto Bruckheimer. “E’ un attore brillante e attualmente stiamo lavorando a una sceneggiatura per National Treasure.”

Come sottolineato, Bruckheimer non dice specificamente che stanno lavorando alla sceneggiatura di National Treasure 3, ma sembra comunque una delle possibilità. L’unico altro risultato plausibile sarebbe che il duo stia lavorando a una sceneggiatura per la serie TV, che quindi vedrà il ritorno del Benjamin Franklin Gates di Cage in una certa veste.

È già stato annunciato che Justin Bartha riprenderà il ruolo di Riley Poole nella serie, quindi le cose potrebbero andare verso quella direzione, ma non si sa mai.

